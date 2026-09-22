Wpuść 10 kropel do wody i spryskaj ramy okien. Skutecznie zniechęcisz biedronki azjatyckie do goszczenia się we framugach jesienią. Ten zapach je odstraszy. Sposób na biedronki azjatyckie

Jesienna inwazja biedronek azjatyckich staje się poważnym problemem, gdyż te owady masowo szukają schronienia w naszych domach, a ich ukąszenia mogą być groźne dla zdrowia.

Odkryj skuteczny, domowy sposób na ich odstraszenie, aby zabezpieczyć okna, drzwi i inne newralgiczne miejsca.

Dowiedz się, czym różni się biedronka azjatycka od polskiej oraz poznaj proste kroki, by raz na zawsze pozbyć się tych nieproszonych gości z Twojego mieszkania.

Domowy sposób na biedronki azjatyckie w domu i oknach

Od kilku dni mamy do czynienia z istną inwazją biedronek azjatyckich w Polsce. Jesienią chętnie wchodzą do naszych mieszkań w poszukiwaniu ciepłego schronienia na okres zbliżającej się zimy. Najczęściej możemy zauważyć całe skupiska biedronek we framugach naszych okien. A z racji, że ukąszenia tych owadów mogą być bolesne, a nawet niebezpieczne dla zdrowia, warto zabezpieczyć swoje mieszkanie przed tymi nieproszonymi gośćmi. Jak zatem ochronić swoje mieszkanie i dom przed biedronkami azjatyckimi? Jednym ze sposobów jest zamontowanie moskitier w oknach i drzwiach, a także uszczelnienie wszelkich otworów i dziur w elewacji. Jednak to nie wszystko. Poza mechanicznymi osłonami zabezpieczającymi mieszkanie przed biedronkami azjatyckimi, nie wolno zapominać o odstraszaczach, które będą skutecznie zniechęcać te owady do zbliżania się do naszych okien. W tym celu warto zastosować sprej zapachowy i zaaplikować go na ramy okien. Sprawi on, że biedronki będą omijać nasze okna szerokim łukiem.

Wpuść 10 kropel do wody i spryskaj ramy okien. Skutecznie odstraszysz biedronki azjatyckie

Jednym z najlepszych odstraszaczy na biedronki azjatyckie jest zapach cytrusów, dlatego warto go wykorzystać w zwalczaniu owadów. Rozcieńcz 10 kropel olejku cytrusowego (np. cytrynowego lub pomarańczowego) w 250 ml wody i spryskaj nim ramy okienne, drzwi, parapety, listwy przypodłogowe oraz inne potencjalne miejsca wejścia. Pamiętaj, aby regularnie powtarzać opryski, ponieważ zapach szybko się ulatnia. Możesz też nasączyć waciki olejkiem i umieścić je w rogach okien, na parapetach, w szafach, pod meblami – wszędzie tam, gdzie biedronki mogą się ukrywać lub wchodzić. Zamiast olejków możesz również wykorzystać skórki cytrusów. Rozłóż je na parapetach, przy oknach, drzwiach i w innych miejscach, gdzie biedronki mogą próbować się dostać.

Jak pozbyć się biedronek azjatyckich?

Najskuteczniejszym sposobem będzie zatrudnienie osoby, która wykona w naszym mieszkaniu dezynsekcję. W sklepach internetowych znajdziecie także wiele preparatów chemicznych na biedronki azjatyckie, których możecie sami użyć w domu. One również powinny wypłoszyć szkodniki z mieszkania. Można również próbować wciągnąć skupiska biedronek azjatyckich odkurzaczem. Należy jednak pamiętać, aby po wszystkim niezwłocznie wynieść worek na śmietnik.

Biedronka azjatycka a polska

Biedronka azjatycka to szkodnik, który jest także nazywany arlekinem lub harlekinem. Od powszechnie występujących w Polsce biedronek różni się wyglądem - ma nieco inny kształt, bardziej wystający tułów, ale przede wszystkim wyróżnia ją kolor - może być żółta, pomarańczowa, czerwona, a nawet czarna. Na jej pancerzyku można znaleźć nawet 23 kropki. Charakterystyczne dla biedronek azjatyckich jest to, że wydzielają one nieprzyjemny zapach, gdy czują się zagrożone. Ze względu na to, że kontakt z biedronką azjatycką może być szkodliwy dla naszego zdrowia, warto pozbyć się ich z mieszkania jak najszybciej. Te owady gryzą, a w efekcie mogą wywoływać reakcje alergiczne skóry i dróg oddechowych, a także ataki astmy oraz zapalenie spojówek.

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