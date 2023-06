Klamka zapadła. Zamyka się słynny, polski sklep. Trwają właśnie gigantyczne wyprzedaże na zamknięcie. To ostatnia szansa, by kupić ich kultowe produkty

Jak wygląda biedronka azjatycka? Jak ją odróżnić od biedronki polskiej?

Biedronka azjatycka to inwazyjny gatunek owadów przybyły z Azji. Nazywana jest także biedronką ninja i najczęściej jest mocno żółta lub pomarańczowa z czarne kropki. Jest owadem z rzędu chrząszczu. W Europie biedronki azjatyckie pojawiły się w XIX wieku i zostały sprowadzony, by zwalczać mszyce na terenach rolnych. Jednak jej populacja wymknęła się spod kontroli i zagroziła rodzimym gatunkom. W Polsce biedronka azjatycka pojawiła się stosunkowo niedawno, bo w 2006 roku. Pierwszy raz zaobserwowano ją w Poznaniu. Od tego czasu populacja tego gatunku stale rośnie, a w sezonie wiosennym, biedronki azjatyckie to prawdziwe utrapienie. Obsiadają okna, wchodzą do domu i są praktycznie wszędzie.

Czy biedronka azjatycka jest groźna?

Jest to gatunek, który sam w sobie jest pożyteczny. Jak już wspominaliśmy zwalcza mszyce i inne drobne owady. Jest to jednak gatunek bardzo inwazyjny i szybko się rozprzestrzenia likwidując rodzinne biedronki. Arlekin (inna nazwa biedronki azjatyckiej) może także niszczyć uprawy. Często żeruje na dojrzanych owocach, szczególnie wśród winogron. Kiedy już się raz pojawi bardzo trudno jest się jej pozbyć. Biedronka azjatycka może również gryźć człowieka. Jej ugryzienia nie są potencjalnie niebezpieczne ale mogą powodować silne odczyny alergiczne, a nawet nieżyt nosa.

Jak się pozbyć biedronki azjatyckiej?

W warunkach domowych zaleca się pozbywanie się pojedynczych osobników, na przykład poprzez wciągnięcie ich do odkurzacza i wyrzucenie worka. Biedronka azjatycka nie lubi wybranych zapachów. Jeżeli nie chcesz, by dostała się do domu to postaw w okolicy okna cytrusy lub goździki. Skutecznym sposobem ich odstraszania się lampy owadobójcze UV.

