Trik fryzjerki na przetłuszczające się włosy. Rób tak przy myciu, a unikniesz problemu

Przetłuszczanie włosów to efekt nadmiernej produkcji sebum. Zależy to od predyspozycji, ale też od pielęgnacji i techniki mycia.

Szampon powinno się nakładać głównie na skórze głowy, natomiast odżywkę aplikujmy wyłącznie na długości pasm, by uniknąć obciążenia.

Fryzjerka podpowiada, jaka metoda mycia pozwala cieszyć się świeżą fryzurą przez dłuższy czas.

Dlaczego włosy szybko się przetłuszczają?

Za „nieświeże” włosy odpowiada sebum, czyli substancja naturalnie produkowana przez gruczoły na naszej głowie. Pełni ważną rolę, bo zabezpiecza przesuszeniem, ale kłopot pojawia się przy jego nadmiarze. Wpływają na to bardzo różne kwestie. Kluczowe są uwarunkowania genetyczne, rutyna pielęgnacyjna, a także dobór i sposób nakładania produktów. Sytuację pogarsza również ciągłe dotykanie kosmyków w ciągu dnia czy kontakt z czapką bądź pościelą.

Szampon nakładaj na głowę, a nie na całe pasma

Wiele osób popełnia błąd, aplikując szampon obficie na całą długość włosów. Prawda jest taka, że to skóra głowy wymaga dokładnego oczyszczenia. Pozostałe pasma skutecznie odświeży piana, która będzie spływać w trakcie płukania, a intensywne tarcie końcówek może je jedynie przesuszyć. Zasada z odżywką działa odwrotnie. Według fryzjerki produkt ten nakładamy na długości pasm, omijając nasadę i skórę głowy. W ten sposób nawilżamy kosmyki, nie fundując im zbędnego balastu u nasady.

Fryzjerka zdradza, jak myć przetłuszczające się włosy

Taylor, działająca w sieci jako Madeandtaylored, przypomina o ważnej regule: włosy ze skłonnością do nadmiernego wydzielania sebum trzeba myć podwójnie. Pierwsze mycie usuwa zabrudzenia i tłustą warstwę, a drugie domywa skórę głowy. Ogromne znaczenie ma też woda – zbyt gorąca sprzyja przesuszaniu i pobudza gruczoły do pracy. Wybierajmy więc wodę w letniej temperaturze. Pamiętajmy także, by aplikować produkt na bardzo mokre włosy, nie próbując ich wcześniej odsączać.

Prosta technika o wielkiej mocy

Walka z przetłuszczającymi się kosmykami nie musi oznaczać kupowania nowych kosmetyków. Czasami wystarczy zmiana nawyków. Technika podwójnego mycia w letniej wodzie oraz umiejętne rozmieszczanie kosmetyków to proste rozwiązania, które łatwo wprowadzisz do swojej pielęgnacji.

Pamiętajmy jednak, że organizm każdego z nas reaguje inaczej. Jeżeli problem przybiera na sile lub nagle się pojawił, warto udać się po poradę do specjalisty.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

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