Jedno urządzenie, podwójna swoboda gotowania

Funkcjonalnie wszechstronny – w wersji na słodko i na słono

Ninja CRISPi DualZone łączy w sobie osiem funkcji w jednym urządzeniu: smażenie na gorącym powietrzu, Max Crisp, pieczenie, opiekanie, suszenie, przyrumienianie, podgrzewanie oraz wyrastanie ciasta. Dzięki temu można przygotować m.in. pieczone warzywa, mięso i ryby, chleb i wypieki, desery, a także suszone przekąski.

Technologia DualZone zapewnia maksymalną elastyczność. Dzięki funkcji Smart Finish możliwe jest jednoczesne przygotowanie i zakończenie gotowania dwóch dań, nawet przy różnych funkcjach, temperaturach i czasach gotowania. Można na przykład przygotować w tym samym czasie kurczaka i łososia, mimo że wymagają one różnych warunków obróbki.

Funkcja Match Cook umożliwia zastosowanie tych samych ustawień w obu komorach gotowania. Jest to szczególnie przydatne przy przygotowywaniu większych porcji jednego dania.

Timer przypominający o potrząsaniu koszykiem oraz funkcja Crispi Boost (+1 minuta) zapewniają jeszcze większą chrupkość. Z kolei Smart Finish pozwala gotować dwa różne dania, dwiema różnymi metodami i zakończyć ich przygotowanie w tym samym momencie.

Podwójna strefa gotowania dla większej wygody

Ninja CRISPi DualZone wyposażony jest w dwa szklane pojemniki CleanCrisp o pojemności 3,8 litra każdy, co pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych dań. Przykładowo, w jednej komorze można gotować mięso, a w drugiej danie wegetariańskie. Możliwe jest również równoczesne gotowanie potraw na słodko i na wytrawnie. Dzięki dwóm komorom gotowania Ninja CRISPi DualZone jest szczególnie uniwersalnym rozwiązaniem na rodzinne obiady, kolacje z przyjaciółmi czy imprezy.

Od przygotowania do przechowywania, bez zmiany naczyń

Sercem Ninja CRISPi DualZone są szklane pojemniki CleanCrisp, zaprojektowane z myślą o zdrowym gotowaniu i przechowywaniu potraw. Zapewniają one również doskonałą cyrkulację powietrza i wyjątkowo chrupiący efekt ze wszystkich stron. Pojemniki są wykonane ze szkła wolnego od PFAS oraz PTFE i są odporne na szok termiczny. Dzięki temu mogą być używane w CRISPi bezpośrednio po wyjęciu z lodówki lub zamrażarki. Dla łatwiejszego czyszczenia szklane pojemniki, wkładki (kosze do przyrumieniania) oraz pokrywki można myć w zmywarce.

Stylowy design do kuchni

Ninja CRISPi DualZone to również mocny akcent wizualny. Nowoczesna podstawa airfryera oraz przezroczyste szklane pojemniki łączą funkcjonalność z wysokiej jakości wyglądem. Cztery dostępne kolory pozwalają dobrać urządzenie do różnych kuchni i stylów wnętrz. Jednocześnie szklane pojemniki umożliwiają obserwowanie potrawy w trakcie gotowania.

W ten sposób Ninja CRISPi DualZone przestaje być jedynie kuchennym pomocnikiem, a staje się designerskim elementem, który przyciąga wzrok nawet wtedy, gdy nie jest używany. A jeśli przygotowujesz dwa dania jednocześnie, nie potrzebujesz do tego dwóch urządzeń na blacie.

Kolejny rozdział w historii Ninja CRISPi

Ninja CRISPi, marka Ninja zaprezentowała kompaktowy szklany airfryer, który łączy wydajność urządzenia do smażenia na gorącym powietrzu z elastycznością przenośnego sprzętu. Kolejnym krokiem był Ninja CRISPi PRO – większa wersja ze szklanymi pojemnikami XL, zapewniająca zwiększoną pojemność odpowiednią dla porcji rodzinnych. Teraz Ninja CRISPi DualZone rozwija tę koncepcję, wprowadzając dwie niezależne komory gotowania, co pozwala na jeszcze większą elastyczność w przygotowywaniu różnych dań.

Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe