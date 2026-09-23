Te kwiaty zastąpią chryzantemy 1 listopada 2026. Na grobie prezentują się elegancko i szlachetnie. Kwiaty na Wszystkich Świętych

Zbliża się 1 listopada, a wraz z nim tradycyjne odwiedzanie grobów, jednak tegoroczne dekoracje mogą zaskoczyć nowym trendem.

Chryzantemy, choć wciąż popularne, ustępują miejsca mrozoodpornym i eleganckim roślinom doniczkowym, które podbijają cmentarze.

Sprawdź, jakie gatunki kwiatów z powodzeniem zastąpią tradycyjne chryzantemy, by nagrobki Twoich bliskich prezentowały się wyjątkowo i stylowo.

Te kwiaty zastąpią chryzantemy 1 listopada 2026. Na grobie prezentują się elegancko

Wszystkich Świętych to ważne święto dla Polaków, które wypada 1 listopada. Odwiedzamy wtedy groby swoich zmarłych bliskich, modlimy się za ich dusze, zapalamy znicze. Jednym z elementów tego dnia jest także przystrojenie nagrobków kwiatami. Niewątpliwie od lat jednymi z najpopularniejszych kwiatów stawianych na grobach są chryzantemy. Lubimy je zarówno w formie ciętej, jak i w doniczkach. Jednak ten trend może ulec zmianie już w tym roku, gdyż coraz częściej na grobach pojawiają się inne kwiaty. Zatem wiele wskazuje, że mogą one zastąpić chryzantemy 1 listopada. Oto kwiaty doniczkowe, które są idealnym wyborem na cmentarz na Wszystkich Świętych:

Wrzosy i wrzośce są bardzo wytrzymałe na mróz, a ich drobne kwiaty w odcieniach fioletu, różu, bieli czy czerwieni tworzą piękne, gęste kobierce. Świetnie wyglądają zarówno solo, jak i w kompozycjach.

Hebe to zimozielone krzewinki o ozdobnych liściach (zielone, purpurowe, brązowe, srebrzyste), które doskonale znoszą chłody. Niektóre odmiany kwitną jesienią. Dodają elegancji i struktury.

Kapusta ozdobna ma barwne liście w odcieniach bieli, różu, fioletu, zieleni są niezwykle dekoracyjne i bardzo odporne na mróz, nawet na niewielkie przymrozki.

Skimia japońska to zimozielony krzew o błyszczących liściach. Jesienią i zimą często zdobią go czerwone, intensywne jagody (u żeńskich egzemplarzy) lub pąki kwiatowe. Jest bardzo odporna na chłód.

Kwiaty cięte na cmentarz

Poza roślinami doniczkowymi, często ozdabiamy groby bliskich kwiatami ciętymi, które nie tylko upiększają groby, ale także symbolizują pamięć o zmarłych. Oto kilka popularnych odmian na grób:

Róże: Klasyczny wybór, symbolizujący miłość i pamięć.

Lilie: Kojarzone z życiem wiecznym, eleganckie i trwałe.

Goździki: Często wybierane ze względu na swoją wytrzymałość i różnorodność kolorów.

Chryzantemy: Popularne na cmentarzach, odporne na warunki atmosferyczne.

Dalie: Pięknie prezentują się w kompozycjach i są trwałe.

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