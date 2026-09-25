Nie wyrzucaj korków po winie do kosza. Jesienią uratują twoje rośliny przed zimą

Korki z butelek wina można wykorzystać ponownie podczas jesiennych prac ogrodowych.

Warto postawić na te wykonane z naturalnego materiału, pamiętając o ich umyciu i osuszeniu.

Te niewielkie elementy świetnie sprawdzą się jako pomoc w organizacji domowych upraw i doniczek.

Zamiast wyrzucać korki, można z nich zrobić pożytek przy drobnych pracach, choć nie zastąpią one w pełni profesjonalnych produktów.

Jesień to idealny czas na zrobienie porządków z doniczkami, przygotowanie roślin na nadejście chłodów oraz odpowiednie zabezpieczenie ogrodu przed zimą. W trakcie tych zajęć niezwykle pomocne okazują się małe akcesoria ułatwiające oznaczanie gatunków, wydzielanie stref czy też porządkowanie narzędzi ogrodniczych. Korek, ze względu na swoją lekkość, doskonale nadaje się do takich zastosowań.

Warto wybierać korki wykonane z naturalnego surowca, a nie ich plastikowe odpowiedniki. Zanim zaczniesz ich używać, koniecznie trzeba je umyć i solidnie wysuszyć. Należy pamiętać, że nie powinno się ich umieszczać bezpośrednio w glebie w charakterze zamiennika dla specjalistycznych materiałów ochronnych.

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Sposoby na korek po winie w ogrodzie

Jednym z najłatwiejszych rozwiązań jest zrobienie z korków niewielkich etykiet. Wystarczy przymocować je do patyczka i napisać na nich nazwę danej rośliny. Tego typu znaczniki są nieocenione podczas jesiennego sadzenia cebulek lub przy oznaczaniu doniczek z myślą o łatwym rozpoznaniu roślin na wiosnę.

Korki świetnie posłużą również jako małe podstawki pod doniczki czy organizery przydatne w pielęgnacji domowych roślin. Nie należy jednak polegać na nich jako na głównym zabezpieczeniu przed niskimi temperaturami czy wilgocią. Ich głównym atutem jest łatwość użycia i możliwość nadania drugiego życia przedmiotom, które i tak mamy pod ręką, zamiast ich wyrzucania.