Odjazdowy trik na wyczyszczenie toalety. Patent na wiosenne porządki, o który będą dopytywać Cię koleżanki. Wrzuć to do sedesu, a zalśni czystością bez szorowania

Kapitalny patent na czyszczenie toalety. Dzięki temu sedes będzie czyścił się niemalże sam

Niektórzy lubią sprzątać, uważają, że to ich uspokaja. Jednak chyba nikt nie odnajduje przyjemności w czyszczeniu toalety. To czynność, która po prostu musi być zrobiona. Sedes jest miejscem, gdzie pojawia się wiele bakterii i utrzymywania go w czystości jest koniecznością. Są jednak triki, które zdecydowanie upraszczają proces sprzątania. Jednym z nich jest wykorzystanie kapsułki do zmywarki. Okazuje się, że kapsułki do zmywarki mają wiele zastosowań, nie tylko podczas zmywania naczyń. Poradzą one sobie także z brudem w toalecie.

Czyszczenie toalety kapsułką do zmywarki. Jak to zrobić?

To banalnie proste. Wystarczy, że do sedesu wrzucisz kapsułkę do zmywarki i poczekasz aż się rozpuści. Możesz ją pozostawić na całą noc, jednak ważne, by w tym czasie nie spuszczać wody. Po wszystkim dokładnie umyj toaletę. Jeżeli chcesz usunąć wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia to możesz wrzuconą kapsułkę do zmywarki zalać gorącą wodę, wtedy efekt będzie jeszcze bardziej spektakularny. Dzięki temu trikowi toaleta zalśni czystością, zabrudzenia zostaną usunięte, a nieprzyjemny zapach zlikwidowany.

