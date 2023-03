Szałowy trik na pranie krzeseł tapicerowanych w domu. Za 3 zł usuniesz plamy - nawet tłuste. Krzesła będą jak nowe

Miodzio sposób na to, by kwiaty w wazonie długo stały. Tulipany, róże, goździki i inne rośliny będą jak świeżo zerwane

Jak prać krzesła tapicerowane, aby usunąć z nich tłuste plamy?

Pranie krzeseł tapicerowanych to spore wyzwanie. Zwłaszcza ze względu na fakt, że bardzo szybko pojawiają się na nich plamy z jedzenia czy picia. Niestety nie każdy ma stały dostęp do odkurzacza piorącego, dlatego musi samodzielnie radzić sobie z uporczywymi zabrudzeniami na tapicerce. Wówczas najczęściej sięgamy po środki chemiczne do prania mebli tapicerowanych, które za kilkanaście złotych można kupić niemal w każdej drogerii. Jednak w ich przypadku należy zachować ostrożność - jeśli przesadzimy i zbytnio zmoczymy nimi tapicerkę, efekt może być zupełnie odwrotny od oczekiwanego. W takim razie jak prać krzesła tapicerowane, aby usunąć z nich plamy z tłuszczu czy wina bez używania odkurzacza piorącego?

Domowy sposób na pranie tapicerki na krzesłach. Wydasz 3 zł, a będą czyste jak nowe

Który domowy sposób na pranie krzeseł tapicerowanych jest najskuteczniejszy? Tu istotną kwestią jest to, z jakiego typu zbrudzeniami masz do czynienia. Mąka ziemniaczana doskonale poradzi sobie z usunięciem tłustych plam z tapicerki. Jeśli są świeże, wystarczy posypać je mąką i odczekać kilka minut. W tym czasie skrobia wchłonie tłuszcz. Na koniec odkurz mąkę i przetrzyj powierzchnię krzesła wilgotną ściereczką. Brudne krzesła tapicerowane można również uprać roztworem z wody i proszku do prania. Zwilż w nim gąbkę i przetrzyj powierzchnię krzeseł.

Pranie tapicerki sodą oczyszczoną

Niezawodna w usuwaniu plam jest soda oczyszczona. Można ją również śmiało wykorzystać do prania tapicerki. Soda nie tylko usunie plamy, ale również pochłonie nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu krzesła będą czyste i świeże. Wystarczy wetrzeć w tapicerkę sodę oczyszczoną i zostawić na 30 minut, po czym ją odkurzyć.

Pranie krzeseł tapicerowanych kwaskiem cytrynowym

Jeśli na twoim krześle są trudne do usunięcia plamy, to wykorzystaj do prania kwasek cytrynowy. Przygotuj pół litra ciepłej wody i dokładnie rozpuść w niej 2-3 łyżki kwasku cytrynowego. Przygotowanym roztworem dokładnie wyczyść swoje krzesła z plam i pozostaw do wyschnięcia.

Sonda Stosujesz sodę oczyszczoną w domowych porządkach? Tak Nie