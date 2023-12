Raz na 2 tygodnie wrzucam to do spłuczki. W ten sposób pozbyłam się uciążliwego problemu. Muszla klozetowa lśni czystością. Sposób na czyszczenie toalety

Czyszczenie toalety to jedna z tych czynności, którą wiele osób chce jak najszybciej mieć za sobą. Szorowanie muszli klozetowej nie należy do nieprzyjemnych, ale jest bardzo ważne. To właśnie w sedesie zbiera się wiele bakterii i drobnoustrojów. Jeżeli nie będziemy jej regularnie myć, to z czasem zacznie się wydobywać brzydki zapach, a muszla klozetowa pokryje się okropnymi, żółtymi plamami. Podczas domowych porządków możesz sięgnąć po nietypowe metody, które ułatwiają ten proces. Jeżeli zależy Ci, by z toalety nie unosił się smród i była ona cały czas odświeżana, to koniecznie przetestuj trik ze spłuczką. Odkąd ja go poznałam, stosuję regularnie. Dzięki temu moja toaleta lśni czystością, a jej czyszczenie nie jest już takie uciążliwe.

Raz na 2 tygodnie wrzucam to do spłuczki. Moja toaleta nigdy nie była czystsza

Czysta spłuczka to także czysta toaleta. Przyznajmy, że rozkręcanie i szorowanie spłuczki to najgorszy z możliwych koszmarów. Dlatego też idealnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju kostki czyszczące, które po prostu wrzucasz do spłuczki. Na szczęście nie musisz kupować specjalnych detergentów. wystarczy najzwyklejsza kapsułka do zmywarki. Odkąd zaczęłam stosować tren trik nie sięgam już po kupne kostki do spłuczki. Kapsułka do zmywarki delikatnie czyści zbiornik spłuczki i zapewnia jej świeżość. Spłukiwana woda ma w sobie niewielką ilość detergentu dzięki czemu dba także o muszlę klozetową.

