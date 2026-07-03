Szogun podjął trop i odnalazł 19-latka. To jeden z najlepszych psów policyjnych w Polsce

Szogun to policyjny pies. Mistrz województwa znów nie zawiódł

Szogun to obecnie mistrz województwa i siódmy najlepszy pies patrolowo-tropiący w Polsce. Od siedmiu lat pracuje pod okiem asp. Jacka Werbińskiego, który specjalizuje się w szkoleniu i pracy z psami służbowymi. Jako przewodnik nieustannie doskonali swoje umiejętności, współpracując także z innymi służbami.

Policja podkreśla, że przewodnik psa to nie tylko jego opiekun, ale przede wszystkim lider, który wyznacza zasady i buduje z czworonogiem wzajemne zaufanie. Szogun po raz kolejny udowodnił, że zasłużenie należy do krajowej czołówki. Błyskawicznie podjął trop i doprowadził policjantów do zaginionego 19-latka, potwierdzając, że jego niezawodny nos nie zawodzi.

Szogun błyskawicznie podjął trop. Policyjny pies odnalazł 19-latka w lesie

Policjanci z Gdyni otrzymali zgłoszenie o 19-latku, który znajdował się w silnym kryzysie emocjonalnym. Z przekazanych informacji wynikało, że młody mężczyzna oddalił się w kierunku lasu. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania.

- Policjanci natychmiast podjęli działania i wraz z psem tropiącym w pierwszej kolejności dostali się do mieszkania – ostatniego miejsca, w którym przebywał 19-latek, aby wskazać Szogunowi zapach, za którym miał podążać. Matka zgłaszającego miała być na miejscu. Okazało się, że jednak sama zdecydowała się pójść za synem. Szogun nasz niezawodny pies tropiący bardzo szybko doprowadził policjantów do 19-latka i jego matki, która była w pobliżu. Na szczęście finał poszukiwania zakończył się sukcesem – informują funkcjonariusze z Gdyni.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

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