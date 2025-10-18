Zamiast sypać do zupy, wcieram w ramy okienne PCV. Ta mieszanka usunie każdy brud i wyżre nawet pożółkłe plamy. Ramy okienne znów będą białe

Ramy okienne PCV brudzą się tak samo, jak szyby, a płyn do szyb to za mało, by usunąć trudne zabrudzenia.

Odkryj, jak soda oczyszczona i kwasek cytrynowy mogą przywrócić biel Twoim oknom, usuwając żółte plamy.

Sprawdź, jak proste domowe sposoby sprawią, że Twoje okna będą lśniły czystością bez wysiłku!

Wymieszaj z wodą i wetrzyj w ramy okienne PCV. Będą idealnie białe

Ramy okienne PCV podobnie jak szyby wymagają regularnego czyszczenia. Zbierają one potężne ilości brudu. Na ramach okiennych osiada smog, spaliny oraz inne zanieczyszczenia z powietrza. Zdarza się, że z czasem żółkną i pojawiają się na nich plamy, które nie chcą się domyć. Wiele osób ramy okienne PCV przeciera płynem do szyb. To dobry sposób na wyczyszczenie ich z kurzu oraz niewielkich zabrudzeń. Płyn do szyb nie poradzi sobie jednak z większymi zabrudzeniami. Raz na jakiś czas ramy okienne powinno się dokładnie wyczyścić. Najlepiej sięgnąć po domowe sposoby. Są one bezpiecznie dla powierzchni i świetnie doczyszczają ramy okienne.

Aby delikatnie wybielić i pozbyć się żółtych plam na ramach okiennych PCV należy sięgnąć po sodę oczyszczoną. Jest ona naturalnym wybielaczem i świetnie odświeża różnego rodzaju powierzchnie. Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą w proporcjach 1:1 tak, by powstała gęsta pasta. Nałóż ja na zabrudzone ramy okienne i pozostaw na około kilkanaście minut. Po tym czasie wszystko dokładnie zmyj ściereczką z niewielką ilością płynu do naczyń. Soda oczyszczona to rewelacyjny środek do czyszczenia. Jest delikatna, ale niesamowicie skuteczne.

Jak wyczyścić ramy okienne PCV? Ten sposób sprawi, że każdego dnia będą czyste

Do czyszczenia ram okiennych PCV świetnie sprawdzi się również kwasek cytrynowy lub sok z cytryny. Jest on nieco delikatniejszy od sody oczyszczonej i przyda się na nieco mniejsze zabrudzenia. Kwasek cytrynowy wymieszaj z wodą podobnie jak sodę oczyszczoną. Powinna powstać gęsta pasta, którą aplikuje się na zabrudzenia. Sok z cytryny należy również wymieszać z wodą. Możesz do niego dodać kilka kropel płynu do naczyń i miękką ściereczką przetrzeć ramy okienne PCV.