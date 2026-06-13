Smaruję po ramach okiennych i zostawiam na noc. Na PCV działa niczym delikatny wybielacz i zostawia ramy okienne idealnie białe, bez żółtych zacieków. Mycie ram okiennych

Pożółkłe ramy okienne to zmora wielu domów, a ich wybielenie wydaje się niemożliwe z powodu wżerających się zabrudzeń i wpływu słońca.

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Jak wybielić pożółkłe ramy okienne?

Nawet najczęstsze mycie okien najlepszymi detergentami na nic się nie da, jeżeli ramy okienne będą brudne. Z czasem ramy okienne tracą swoją oryginalną biel i pokrywają się nieestetycznymi zaciekami. To całkowicie normalny proces. Na białych ramach okiennych osadzają się wszystkie zabrudzenia z powietrza, czyli kurz, pyłki i kuchenny tłuszcz. Dodatkowo ramy okienne narażone są na stałą ekspozycję na promieniowanie UV. Długotrwała ekspozycja na słońce powoduje rozpad niektórych wiązań chemicznych w polimerach PCV, z którego najczęściej wykonane są ramy okienne. Z czasem ramy okienne mogą robić się żółte i pojawiają się na nich nieestetyczne zacieki. Plastikowe powierzchnie mają to do siebie, że zabrudzenie się w nie wżerają i bardzo ciężko jest je usunąć. Tylko regularne czyszczenie może spowolnić ten proces i sprawić, że ramy okienne będą białe przez wiele lat.

Wsmaruj ten krem w ramy okienne i zostaw na całą noc. Wybiela plastikowe powierzchnie i jest bezpieczny dla PCV

Do czyszczenia ram okiennych często poleca się domowe metody. Zwykły ocet czy soda oczyszczona potrafią zdziałać cuda. Nieco mniej znanym sposobem na czyszczenia ram okiennych jest woda utleniona w kremie. Jest to profesjonalny środek fryzjerski służący do rozjaśniania włosów. Kupisz ją praktycznie w każdej drogerii, a jej koszt nie przekracza 10 zł. Woda utleniona w kremie świetnie sprawdzi się do wybielania plastikowych powierzchni, które zaczęły żółknąć. Wystarczy, że wsmarujesz wodę utlenioną w kremie w zabrudzenia i przykryjesz je zwykłą folią spożywczą. Tak zabezpieczone ramy okienne należy zostawić na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Rano mokrą ściereczką przetrzyj ramy i usuń resztki wybielacza. Woda utleniona w kremie świetnie wybiela nawet pożółkłe powierzchnie, a jest przy tym dla nich bezpieczna. Możesz ją stosować nie tylko do czyszczenia ram okiennych, ale także do deski sedesowej, wanny, czy innych pożółkłych powierzchni.

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