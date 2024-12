Burze i wichury powyżej 100 km/h to nie wszystko! Załamanie pogody przed świętami. Wiemy, kiedy będzie najgorzej

Właściciel Hard Rock Pubu Pamela Dariusz Kowalski dba o to, aby turnieje szachowe w jego lokalu miały ciekawą oprawę. Tym razem amatorów królewskiej gry odwiedziły koszykarki Energa Toruń. "Katarzynki" na czele z panią dyrektor Krystyną Bazińską opowiedziały zebranym o drużynie, a zawodniczki wręczyły szachistom nagrody za jesienne zmagania. Była to również okazja do wspólnych zdjęć, a koszykarki nie odmówiły sobie meczów futbolu stołowego, czyli popularnych "piłkarzyków". Punktem głównym poniedziałkowego (16 grudnia 2024) wieczoru był Turniej Świąteczny Szachów Błyskawicznych, który padł łupem Igora Wysockiego. Podium uzupełnili Pavel Khmaliuk i Tomasz Palacz.

Hard Rock Pub Pamela zaprasza na kolejne turnieje

Poniedziałkowy turniej zakończył się triumfem faworyta. Igor Wysocki z UMK w Toruniu wygrał 7 partii i dwie zremisował. 1,5 punktu mniej od niego wywalczył Pavel Khmaliuk, a Tomasz Palacz i Daniel Ludwiński zgromadzili po 6 "oczek". Punktacja pomocnicza dała miejsce w czołowej trójce reprezentantowi UKS Gambit Toruń. Pełne wyniki dostępne są w tym miejscu.

- Już w grudniu zapraszamy na serię zimowych turniejów w Hard Rock Pub Pamela, która rozpocznie się w styczniu - zachęcał Igor Wysocki. - Zapraszamy tych, którzy potrafią grać w szachy i chcą się dobrze bawić. Zagramy niezależnie od tego, czy w styczniu będzie śnieg, czy też nie - mówił Tomasz Palacz. - Nadmienię, że ci, którzy nie umieją grać w szachy, też mogą zagrać - uśmiechnął się Igor Białecki, stały uczestnik turniejów.