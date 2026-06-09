Znaleźli płód w zamrażarce. Prokurator ujawnia szczegóły śledztwa

Wąbrzeźno: Martwy płód w zamrażarce

O makabrycznym odkryciu w centrum Wąbrzeźna poinformował reporter "Super Expressu" Mariusz Korzus. Prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu potwierdziła, że płód został znaleziony 8 czerwca w godzinach przedpołudniowych. Wiemy też, w jakim kierunku toczy się śledztwo.

- Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie prowadzi postępowanie w sprawie udzielenia nieustalonego dnia, ale nie później niż do 8 czerwca, w nieustalonym miejscu, pomocy w przerywaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. W mieszkaniu, gdzie płód został ujawniony, zostały wykonane oględziny. Płód został zabezpieczony w celu przeprowadzenia sekcji, która odbędzie się 11 czerwca w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy - ujawniła w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń rzeczniczka PO w Toruniu.

Oficer prasowy KPP w Wąbrzeźnie, podkomisarz Krzysztof Świerczyński wskazał, że płód był zawinięty w ręcznik i leżał w zamrażarce. - Na miejscu, z polecenia prokuratora wykonano wszelkie czynności z kobietą, którą policjanci zastali w mieszkaniu - powiedział nam podkom. Świerczyński. Z relacji funkcjonariusza wynikało, że płód miał około 5 miesięcy, ale tego prokuratura na razie nie potwierdza.

Na ten moment nikt nie został zatrzymany, nie ma też informacji o osobie, która jest podejrzana o pomoc w przerwaniu ciąży. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".

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