Strażak zginął w Tatrach. Rodzina ma nietypową prośbę w sprawie pogrzebu

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-27 16:11

Tragiczny wypadek w Tatrach Słowackich wstrząsnął środowiskiem wspinaczy i strażaków. 40-letni Przemysław Zdrojkowski z Torunia zginął 13 lipca, spadając w przepaść. Rodzina zmarłego strażaka Państwowej Straży Pożarnej wystosowała nietypową prośbę dotyczącą ceremonii pogrzebowej, która odbędzie się w tym tygodniu w Toruniu.

Płonący znicz na czarnym tle. Na miniaturze uśmiechnięty strażak Przemysław Zdrojkowski. O tragedii w Tatrach przeczytasz na SE.
Autor: KW Toruń/ Facebook

Strażak z Torunia zginął w Tatrach

13 lipca w Tatrach słowackich doszło do dramatycznego wypadku. 40-letni Przemysław Zdrojkowski z Klubu Wysokogórskiego w Toruniu miał w rejonie Czarnego Tarasu 40-latek stracić równowagę i spaść w przepaść ok. 200 metrów. O sytuacji służby zaalarmowała partnerka mężczyzny. 

Jak podaje profil KW w Toruniu, Zdrojkowski ukończył klubowy kurs wspinaczki skalnej i od tamtej pory aktywnie uczestniczył w życiu naszego Klubu. Regularnie brał udział w wyjazdach w Tatry, zarówno letnich, jak i zimowych. Na co dzień pełnił z kolei służbę jako strażak Państwowej Straży Pożarnej nr 2 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. 

"Zapamiętamy Go jako człowieka niezwykle serdecznego, życzliwego, pełnego optymizmu i uśmiechniętego. Był osobą, na którą zawsze można było liczyć, nigdy nie odmawiał wsparcia, gdy było komuś potrzebne." - napisali przedstawiciele KW Toruń.

Pogrzeb Przemysława Zdrojkowskiego

40-letni strażak spocznie we wtorek, 28 lipca na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Grudziądzkiej 192/196 w Toruniu. Złożenie ciała poprzedzi czuwanie harcerskie i wspólna modlitwa różańcowa w kościele przy ul. św. Józefa w Toruniu (godzina 13:15) oraz msza święta w tej świątyni o godzinie 14.

Jak przekazano w komunikacie, bliscy zmarłego Przemysława proszą, aby nie przynosić wiązanek ani wieńców, a zamiast tego wziąć ze sobą pojedynczy kwiat - najlepiej zerwany z pola lub własnego ogrodu. 

Strażak Przemysław Zdrojkowski zginął w Tatrach. KM PSP w Toruniu w żałobie:

Strażak Przemysław Zdrojkowski zginął w Tatrach. KM PSP w Toruniu w żałobie
Galeria zdjęć 6
Marek kochał freeride. Zginął w ukochanych Tatrach. Tak wygląda jego grób
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TATRY
STRAŻAK NIE ŻYJE
TATRY WYPADEK
STRAŻAK