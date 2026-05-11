Szczere słowa partnerki Łukasza Litewki. "Umarłam razem z nim"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-05-11 20:03

Wielu nadal nie może pogodzić się ze śmiercią Łukasza Litewki, a jej okoliczności wciąż budzą wiele emocji i sporów. Największy dramat przeżywają bez wątpienia najbliżsi posła. Reporterzy "UWAGI TVN" porozmawiali z panią Natalią, partnerką tragicznie zmarłego Łukasza Litewki. Jej słowa o stracie ukochanego poruszają do głębi.

Poseł Łukasz Litewka spoczął w honorowym miejscu

i

Autor: Wojciech Olkusnik/ East News
Poseł Łukasz Litewka spoczął w honorowym miejscu
Galeria zdjęć 48

Partnerka Łukasza Litewki w rozmowie z "UWAGA TVN": "Umarłam razem z nim. Nie ma już nic"

Niespodziewana śmierć Łukasza Litewki poruszyła miliony. Bez wątpienia największą tragedią jest jednak dla jego najbliższych, w tym dla pani Natalii, jego partnerki.  Reporterzy "UWAGI TVN" porozmawiali z nią o tym. Słowa o stracie ukochanego poruszają do głębi. "Ja umarłam razem z nim. Nie ma takiej skali na tym świecie, która mogłaby opisać moją stratę, jest to strata, która jest bezgraniczna, tak naprawdę w tym momencie jestem pochłonięta przez mrok, w który nigdy nie chciałam zajrzeć. Budzę się z płaczem i wiem, że cały świat, który tworzyliśmy, który chcieliśmy tworzyć, wszystkie plany, marzenia, po prostu ich już nie ma. Po prostu nie ma nic" - powiedziała w programie pani Natalia. 

Do tragedii doszło 23 kwietnia o godz. 13.14 na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej

Tymczasem prokuratura coraz dokładniej odtwarza przebieg tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, śledczy ustalili dokładną godzinę zderzenia samochodu z rowerem parlamentarzysty. Do tragedii doszło 23 kwietnia o godz. 13.14 na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. 36-letni poseł z Sosnowca jechał rowerem, gdy uderzyło w niego Mitsubishi Colt prowadzone przez 57-letniego kierowcę. Z ustaleń śledczych wynika, że od godz. 13.07 do chwili wypadku Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Prokuratura przesłuchała osobę, z którą rozmawiał. Świadek zeznał, że w pewnym momencie głos posła nagle zanikł w słuchawce. Śledczy uznają, że był to moment zderzenia.

Prokuratura podkreśla jednak, że parlamentarzysta nie złamał przepisów ruchu drogowego. Jak zaznaczył prok. Kilian, poseł korzystał ze słuchawki dousznej i nie trzymał telefonu w ręku. Potwierdza to również zapis monitoringu, który zarejestrował Litewkę chwilę przed wypadkiem. Na nagraniu widać, że jedzie rowerem bez telefonu w dłoni, a w uchu ma słuchawkę. Śledczy dysponują już także wynikami badań krwi posła. Potwierdziły one, że w chwili wypadku był trzeźwy. Nadal trwają natomiast kompleksowe badania krwi kierowcy Mitsubishi.

Mężczyźnie oskarżonemu o spowodowanie wypadku grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia

57-latek usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku komunikacyjnego. Według prokuratury nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego, doprowadzając do śmierci parlamentarzysty. Grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna zażalenie prokuratury, która domaga się jego aresztowania. Podejrzany opuścił wcześniej areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Sonda
Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki?
GROB LUKASZA LITEWKI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁUKASZ LITEWKA