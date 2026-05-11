Pijana 39-latka wjechała w budynek w Kaletach

W sobotę, 9 maja 2026 roku tuż przed godziną 13:00, funkcjonariusze z Kalet otrzymali zgłoszenie o groźnej kolizji przy ulicy Paderewskiego. Jak wynika z policyjnych ustaleń, kobieta siedząca za kierownicą opla zjechała nagle z jezdni, uderzając z impetem w dwa zaparkowane na poboczu samochody. Szaleńcza jazda 39-latki zakończyła się ostatecznie na ścianie pobliskiego budynku gospodarczego.

Kluczowym elementem w tej sprawie okazał się stan trzeźwości sprawczyni całego zamieszania. Wynik badania alkomatem był jednoznaczny, ponieważ urządzenie wykazało w organizmie 39-latki niemal 3 promile alkoholu. Chociaż całe zdarzenie wyglądało niezwykle niebezpiecznie, to szczęśliwie nikt w nim nie ucierpiał.

Nieodpowiedzialna mieszkanka Kalet musi teraz liczyć się z bardzo surowymi konsekwencjami swojego czynu. Kobieta stanie przed sądem, a przepisy przewidują w takich przypadkach karę do 3 lat za kratkami. Dodatkowo śledczy przypominają, że wobec pijanej kierującej sąd może orzec również konfiskatę pojazdu.

W poniższej galerii zamieszczono zdjęcia dokumentujące poważne zniszczenia z miejsca całego zdarzenia.

Mundurowi z Kalet przypominają o skutkach jazdy po alkoholu

Służby policyjne niezmiennie alarmują i przypominają, że siadanie za kółko w stanie nietrzeźwości to skrajna nieodpowiedzialność. Pomimo regularnych kontroli drogowych, akcji prewencyjnych oraz głośnych społecznych apeli, na drogach wciąż pojawiają się kierowcy ignorujący przepisy. Takie zachowanie stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla sprawców, ale również dla niewinnych pieszych i rowerzystów.

Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na fatalne, biologiczne działanie promili. Nawet najmniejsza dawka napojów wyskokowych drastycznie upośledza koncentrację, spowalnia reakcje i utrudnia właściwe oszacowanie sytuacji w ruchu drogowym. Nietrzeźwy kierowca z mocno zaburzonym postrzeganiem znacznie częściej popełnia fatalne w skutkach błędy, co zazwyczaj kończy się całkowitą utratą panowania nad pojazdem.

Policjanci zaznaczają, że oprócz groźby dłuższego pobytu w więzieniu, na nietrzeźwych sprawców wypadków czekają też inne dotkliwe kary. Oprócz stwarzania ogromnego niebezpieczeństwa na drodze, piraci drogowi muszą zmagać się z długotrwałymi, bardzo bolesnymi obciążeniami finansowymi oraz zszarganą opinią.