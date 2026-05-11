Makabryczny wypadek podczas meczu żużlowego

Do dramatycznych scen doszło podczas 12. biegu meczu Krajowej Ligi Żużlowej pomiędzy Ultrapur Startem Gniezno a Śląskiem Świętochłowice. Sportowa rywalizacja zeszła na dalszy plan po koszmarnie wyglądającym wypadku z udziałem młodego zawodnika gospodarzy Patryka Budniaka oraz reprezentanta śląskiej drużyny Leona Szlegiela.

W trakcie wyścigu motocykle obu zawodników sczepiły się na łuku toru. Maszyny straciły stabilność i z ogromną prędkością pojechały prosto w dmuchaną bandę zabezpieczającą. Leon Szlegiel zatrzymał się pod bandą, natomiast Patryk Budniak został z ogromną siłą wybity w powietrze. Junior Startu Gniezno przeleciał kilka metrów nad ziemią, po czym uderzył w betonową boczną ścianę trybuny, a następnie jeszcze w stojącego obok busa. Na stadionie natychmiast zapadła cisza, a kibice i zawodnicy z niedowierzaniem obserwowali dramatyczną akcję ratunkową.

Do poszkodowanych błyskawicznie ruszyły służby medyczne oraz ratownicy zabezpieczający zawody. Sędzia spotkania podjął decyzję o natychmiastowym przerwaniu meczu. Bardzo szybko stało się jasne, że stan Patryka Budniaka jest na tyle poważny, iż konieczne będzie wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do czasu jego przylotu zawodnik był opatrywany w karetce przez ratowników medycznych.

Ciężki stan żużlowca. Jest apel klubu

Po lądowaniu śmigłowca i konsultacjach z lekarzami zdecydowano o przetransportowaniu żużlowca do szpitala w Poznaniu. Według wstępnych informacji stan zawodnika jest bardzo poważny, choć stabilny.

Patryk Budniak jest w stanie stabilnym, znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Aktualnie przechodzi operację. Przeprowadzone badania nie wykazały urazów narządów wewnętrznych. Każdy z nas może wspomóc leczenie Patryka - zachęcamy do oddawania krwi. Można to zrobić w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa - przekazał klub Start Gniezno.

Leon Szlegiel również trafił pod opiekę medyków, jednak wszystko wskazuje na to, że nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Leon Szlegiel po wypadku w Gnieźnie jest poobijany ale cały. Aktualnie przebywa na badaniach w szpitalu. Dużo zdrowia Leon - poinformował Klub Speedway Śląsk Świętochłowice.

Poruszające sceny rozegrały się także już po zakończeniu rywalizacji. Gdy ratownicy transportowali Patryka Budniaka do śmigłowca LPR, licznie zgromadzeni kibice zaczęli bić brawo i skandować imię zawodnika, okazując mu wsparcie i życząc szybkiego powrotu do zdrowia.

