Nie żyje znany polski influencer. Chorwacka policja przekazała przełomowe ustalenia

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-05-11 8:48

Po tygodniach niepewności pojawiły się nowe informacje w sprawie śmierci 23-letniego Nikodema Cz., znanego w internecie jako Lil Narcyz. Chorwacka policja potwierdziła odnalezienie ciała młodego influencera w jednym z mieszkań w Zagrzebiu i przekazała pierwsze ustalenia dotyczące okoliczności jego śmierci.

Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą
Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą
Galeria zdjęć 10

Ciało młodego influencera ujawniono w wynajmowanym mieszkaniu

Pojawiły się przełomowe informacje w sprawie śmierci 23-letniego Nikodema Cz., znanego w internecie jako Lil Narcyz. Młody influencer i twórca internetowy od początku kwietnia 2026 roku był poszukiwany przez rodzinę i znajomych po tym, jak wyjechał do Chorwacji i nagle urwał kontakt z bliskimi. Teraz chorwacka policja przekazała nowe ustalenia dotyczące okoliczności jego śmierci.

Jak poinformowała redakcję „Super Expressu” Administracja Policji Żupania Zagrzebska, ciało 23-letniego obywatela Polski zostało odnalezione 2 maja 2026 roku około godziny 18:30 w jednym z mieszkań przy ulicy Ilica w Zagrzebiu. Zwłoki miał odnaleźć właściciel lokalu — 58-letni mężczyzna.

Na ciele nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na to, że śmierć nastąpiła w wyniku czynu zabronionego — przekazała chorwacka policja.

Ciało zostało zabezpieczone i przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. Służby poinformowały również, że 8 maja rozpoczęto organizację transportu zwłok do Polski.

Przypomnijmy, że Nikodem Cz. zaginął po wyjeździe do Chorwacji, gdzie — jak przekazywali bliscy — miał podjąć pracę zarobkową. Ostatni kontakt z rodziną miał miejsce 8 kwietnia 2026 roku. Później ślad po nim nagle się urwał.

Rodzina i znajomi przez wiele tygodni prowadzili intensywne poszukiwania, publikując apele w mediach społecznościowych i prosząc o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu 23-latka. Ostatecznie bliscy potwierdzili najtragiczniejszy scenariusz — influencer nie żyje.

Obecnie trwa internetowa zbiórka pieniędzy, której celem jest sprowadzenie ciała Nikodema Cz. do Polski lub organizacja pochówku na terenie Chorwacji. W sieci pojawiają się setki komentarzy od internautów i fanów, którzy składają rodzinie kondolencje i wspominają twórcę.

Polecany artykuł:

Koniec nadziei. 23-letni youtuber odnaleziony martwy za granicą

Kim był Lil Narcyz?

Nikodem Cz. zdobył rozpoznawalność przede wszystkim dzięki działalności na YouTubie. Jego kanał obserwowało blisko pół miliona subskrybentów, a publikowane przez niego materiały osiągały milionowe wyświetlenia.

Twórca przedstawiał swoje filmy jako treści edukacyjne. W opisie kanału deklarował zainteresowanie fizyką kwantową, biochemią oraz biotechnologią. Podkreślał również, że współpracuje z profesjonalistami i publikuje materiały oparte na wiedzy naukowej.

„Kanał nie powstał w celach humorystycznych, wszystkie filmy są tworzone w poważnych celach, w dużej większości w celach edukacyjnych” — można było przeczytać na jego profilu.

Sprawa śmierci młodego influencera poruszyła tysiące internautów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Choć chorwacka policja wykluczyła udział osób trzecich, okoliczności tragedii nadal budzą ogromne emocje.

Tajemnicza śmierć młodego YouTubera ze Śląska. Jego ciało znaleziono za granicą
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERĆ
YOUTUBER
CHORWACJA