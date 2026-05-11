Ciało młodego influencera ujawniono w wynajmowanym mieszkaniu

Pojawiły się przełomowe informacje w sprawie śmierci 23-letniego Nikodema Cz., znanego w internecie jako Lil Narcyz. Młody influencer i twórca internetowy od początku kwietnia 2026 roku był poszukiwany przez rodzinę i znajomych po tym, jak wyjechał do Chorwacji i nagle urwał kontakt z bliskimi. Teraz chorwacka policja przekazała nowe ustalenia dotyczące okoliczności jego śmierci.

Jak poinformowała redakcję „Super Expressu” Administracja Policji Żupania Zagrzebska, ciało 23-letniego obywatela Polski zostało odnalezione 2 maja 2026 roku około godziny 18:30 w jednym z mieszkań przy ulicy Ilica w Zagrzebiu. Zwłoki miał odnaleźć właściciel lokalu — 58-letni mężczyzna.

Na ciele nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na to, że śmierć nastąpiła w wyniku czynu zabronionego — przekazała chorwacka policja.

Ciało zostało zabezpieczone i przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki. Służby poinformowały również, że 8 maja rozpoczęto organizację transportu zwłok do Polski.

Przypomnijmy, że Nikodem Cz. zaginął po wyjeździe do Chorwacji, gdzie — jak przekazywali bliscy — miał podjąć pracę zarobkową. Ostatni kontakt z rodziną miał miejsce 8 kwietnia 2026 roku. Później ślad po nim nagle się urwał.

Rodzina i znajomi przez wiele tygodni prowadzili intensywne poszukiwania, publikując apele w mediach społecznościowych i prosząc o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu 23-latka. Ostatecznie bliscy potwierdzili najtragiczniejszy scenariusz — influencer nie żyje.

Obecnie trwa internetowa zbiórka pieniędzy, której celem jest sprowadzenie ciała Nikodema Cz. do Polski lub organizacja pochówku na terenie Chorwacji. W sieci pojawiają się setki komentarzy od internautów i fanów, którzy składają rodzinie kondolencje i wspominają twórcę.

Kim był Lil Narcyz?

Nikodem Cz. zdobył rozpoznawalność przede wszystkim dzięki działalności na YouTubie. Jego kanał obserwowało blisko pół miliona subskrybentów, a publikowane przez niego materiały osiągały milionowe wyświetlenia.

Twórca przedstawiał swoje filmy jako treści edukacyjne. W opisie kanału deklarował zainteresowanie fizyką kwantową, biochemią oraz biotechnologią. Podkreślał również, że współpracuje z profesjonalistami i publikuje materiały oparte na wiedzy naukowej.

„Kanał nie powstał w celach humorystycznych, wszystkie filmy są tworzone w poważnych celach, w dużej większości w celach edukacyjnych” — można było przeczytać na jego profilu.

Sprawa śmierci młodego influencera poruszyła tysiące internautów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Choć chorwacka policja wykluczyła udział osób trzecich, okoliczności tragedii nadal budzą ogromne emocje.