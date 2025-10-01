Mama Na Obrotach znika w oczach. Słynna TikTokerka straciła już 35 kilogramów. Zobacz, jak teraz wygląda

Mama Na Obrotach – jak schudła 35 kg? Metamorfoza, dieta i ćwiczenia

Klaudia Klimczyk znana jako Mama na Obrotach nie zwalnia tempa – dosłownie i w przenośni. Influencerka, którą na TikToku śledzi prawie 5 milionów fanów, jakiś czas temu pochwaliła się spektakularnym efektem swojej pracy nad sylwetką.

Pytacie, czy mi skóra wisi… Wisi. Bo schudłam 35 kilo. To nie jest porażka, to jest efekt to są ślady po zmianie. Nie wstyd – tylko dowód, że walczyłam i walczę dalej. Można się śmiać, można się dziwić. Ale ja patrzę na to ciało z dumą. Bo ono dźwignęło więcej niż niejeden silnik. Kiedyś unikałam obcisłych ubrań. Zakrywałam siebie. Dziś – zakładam to, co chcę. Nie po to, żeby się komuś podobać. Tylko dlatego, że w końcu podobam się sobie

– napisała Mama Na Obrotach w sierpniu na Instagramie.

Droga Klaudii Klimczyk do wymarzonej sylwetki nie była łatwa, ale jak sama przyznaje – warto było podjąć to wyzwanie. W styczniu zdradziła, że udało jej się zrzucić 15 kg, w marcu informowała o 23 kilogramach na minusie, a w sierpniu było ich aż 35 mniej!

Jak Mama Na Obrotach schudła? Dieta i trening

Jaki jest sekret sukcesu Mamy na Obrotach? Systematyczna zmiana nawyków żywieniowych oraz regularna aktywność fizyczna. Influencerka dzieli się ze swoimi obserwatorami ćwiczeniami, przepisami i – jak zawsze – dawką pozytywnego humoru.

Fani pod wrażeniem metamorfozy Mamy Na Obrotach

Pod postem Klaudii Klimczyk regularnie znaleźć można gratulacje i słowa uznania.

Matka… jakbyś miała z 15 lat mniej 😍 pięknie! 👏

Brawo piękna forma 😍 kawał ciężkiej pracy

Nie mam słów, jak z dnia na dzień progresujesz

Będziesz musiała zmienić pseudonim "super laska na obrotach"! Idziesz jak burza ❤️

– piszą zachwyceni fani.

Mama Na Obrotach inspiruje

Choć Mama Na Obrotach od lat zachwyca widzów swoim humorem i dystansem, teraz udowadnia, że potrafi także inspirować w kwestiach zdrowego stylu życia. Klaudia Klimczyk uczy, że konsekwencja i chęć zmiany naprawdę mogą zdziałać cuda. A to dopiero początek! Mama utworzyła specjalną grupę wsparcia na Facebooku, gdzie zgromadzona społeczność wspiera się w treningach i wzajemnie motywuje do walki o zdrowie.

Jak schudła Mama Na Obrotach?

Mama Na Obrotach schudła 35 kilogramów dzięki konsekwentnym zmianom w stylu życia. Jej przemiana to efekt zdrowej diety, regularnych ćwiczeń i determinacji.

Zobacz w naszej galerii, jak dziś prezentuje się Klaudia Klimczyk, czyli słynna Mama Na Obrotach.

