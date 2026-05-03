Tego blondynki pod żadnym pozorem nie powinny robić z włosami. Trycholog ostrzega przed popularnymi zabiegami, które niszczą jasne pasma. Pielęgnacja rozjaśnianych włosów

Pielęgnacja rozjaśnianych włosów wymaga szczególnej uwagi ze względu na ich delikatną strukturę.

Chlorowana woda, wysoka temperatura i słońce mogą niszczyć blond włosy, powodując żółknięcie i łamliwość.

Trycholożka Olga Poniatowska radzi, jakich nawyków unikać, aby zachować zdrowy i piękny blond.

Tego blondynki pod żadnym pozorem nie powinny robić z włosami

Pielęgnacja rozjaśnianych włosów powinna wyglądać nieco inaczej niż w przypadku ciemniejszych pasm. Wynika to przede wszystkim z innej struktury włosa. Jeśli zaniedbamy swoje blond kosmyki, te mogą szybko stracić swój ładny odcień, zaczną żółknąć, łamać się i puszyć. Okazuje się, że też wiele popularnych zabiegów na włosy, które wykonujemy na swoich pasmach w domu, może być niebezpieczne dla ich kondycji. Znana trycholożka wymieniła kilka nawyków, z których blondynki powinny bezwzględnie zrezygnować.

Nie zrozum mnie źle! Nie chodzi o pojedyncze sytuacje. Problem zaczyna się wtedy, gdy robisz to regularnie. Zdrowe włosy to projekt długoterminowy. A ochrona ich jest tak samo ważna jak pielęgnacja

- zaznacza Olga Poniatowska, autorka profilu @towietrycholog w mediach społecznościowych.

Trycholog wymieniła, czego nie powinny robić kobiety z rozjaśnianymi włosami

Wśród nawyków, z których blondynki powinny zrezygnować są między innymi kąpiele w basenie. Oczywiście chodzi tu o moczenie włosów w chlorowanej wodzie. Drugim zabiegiem, który jest od lat niezwykle popularny wśród kobiet, nawet tych o jasnych włosach, to regularne układanie włosów za pomocą prostownicy lub lokówki. Trycholożka zaznacza, że najgorsze dla zdrowia pasm jest traktowanie ich temperaturą przekraczającą 125 stopni Celsjusza. Dodatkowo Olga Poniatowska ostrzega przed brakiem okryć głowy latem, gdy słońce mocno przypieka. Specjalistka uważa, że to równie ważne, co stosowanie filtrów przeciwsłonecznych na włosy. Wisienką na torcie zakazanych zabiegów dla blondynek jest suszenie mokrych włosów na słońcu.

Blond włosy są bardziej narażone na żółknięcie pod wpływem słońca czy wysokiej temperatury i zmianę koloru na zielonkawy pod wpływem moczenia ich w chlorowanej wodzie.

- wyjaśnia trycholożka.

Najgorsze jest to, że włosy robią się wtedy matowe, łamią się i wyglądają jak suche siano.

- dodaje.

