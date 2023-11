Pielęgnacja włosów, w której zakochają się blondynki

BLONDE my HAIR to nie tylko kosmetyki, to przede wszystkim filozofia dbania o zdrowie jasnych włosów. W świecie, w którym wiele z nas jest zabieganych i żyje w pośpiechu, YOPE stawia na łatwość i prostotę. Seria BLONDE my HAIR zachęca do celebrowania piękna włosów blond. Niezależnie od tego, czy jesteś naturalną blondynką, czy też wybierasz się na koloryzację – te produkty pozwolą Ci cieszyć się pięknem Twoich włosów oraz wydobyć ich blask. Dzięki innowacyjnej formule produktów – HAIR BONDING TECHNOLOGY, włosy będą silne, wygładzone, odżywione i lśniące! Oprócz wyjątkowego działania, każdy z produktów kusi swoją konsystencją, która błyszczy i magicznie się mieni.

W LINII ZNAJDUJĄ SIĘ:

SZAMPON BLONDE – ten produkt to odpowiedź na trudności związane z kolorem blond, którego utrzymanie w idealnym odcieniu bywa problematyczne. Dzięki prostemu,ale dobrze dobranemu składowi, szampon chroni kolor włosów przed żółknięciem oraz wspomaga odbudowę ich struktury. Marzenie o miękkich włosach spełnione!Uwagę przykuwa sama konsystencja, która jest cudownie srebrzysta i błyszcząca niczym magiczny eliksir.

ODŻYWKA-MASKA BLONDE – produkt 2w1 to prawdziwy multitasking w świecie pielęgnacji włosów. Niezależnie od tego czy biegniesz rano do pracy czy na siłownię, nie masz czasu na długie rytuały. Ten produkt łączy w sobie moc regeneracji z szybkością działania. Redukuje uszkodzenia po rozjaśnianiu i wzmacnia strukturę włosa. Dzięki stosowaniu tego produktu włosy wyglądają zdrowo. Rozświetlające cząsteczki neutralizuje żółte tony, zapewniając chłodny odcień blondu.

SERUM DO KOŃCÓWEK BLONDE – a co z niesfornymi końcówkami, które tak często są niechcianą wizytówką blond włosów? Serum laminujące od YOPE to prawdziwa tarczaochronna. Włosy stają się mocniejsze, bardziej odporne na uszkodzenia, a przy tym błyszczące i zdrowe. Produkt o gęstej i przyjemnej konsystencji z błyszczącymi drobinkami.

MGIEŁKI DO WŁOSÓW – na koniec, dla miłośniczek wyjątkowych efektów, YOPE prezentuje mgiełki tonujące. Fioletowa mgiełka z ametystem działa nawilżająco, a przy tym rozświetla i ochładza kolor. Różowa mgiełka z kwarcem to naturalna mieszanka składników tworzących na włosach strukturę przypominającą siatkę. To ona chroni przed zewnętrznymi czynnikami ze środowiska. Mgiełki otulają Twoje włosy i pozwalają na odrobinę luksusu w codziennej rutynie. Przed użyciem wstrząśnij i zatrać się w tańcu połyskujących drobinek.

