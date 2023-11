Wszystko, co musisz wiedzieć o oczyszczaniu twarzy. Sam płyn micelarny zrujnuje Twoją skórę

Demakijaż i oczyszczanie to nie to samo

Demakijaż nie jest oczyszczaniem. Sam demakijaż to zmycie makijażu, zaś oczyszczanie to umycie skóry z zanieczyszczeń "zebranych" w ciągu dnia. To dwa różne i bardzo ważne kroki w pielęgnacji. Dodatkowo kosmetolodzy przekonują, że płyn micelarny, który najczęściej stosowany jest do demakijażu należy z twarz zmyć. Jest to coś, o czym wiele osób zapomina. Płyn micelarny działa podobnie jak mydło na skórze, a przecież mydło czy inne żele do kąpieli zawsze zmywamy. Eksperci sugerują, by nawet w dni, kiedy nie mamy makijażu wykonać pełne, dwuetapowe oczyszczanie. Sam żel lub olejek do mycia twarzy mogą nie poradzić sobie z kremem SPF, który może nas zapychać. Tylko dobrze oczyszczona twarz gotowa jest na kolejne kroki pielęgnacyjne. Pamiętaj również, by nie przeginać z oczyszczaniem. Nadmierne mycie twarz oraz zbyt ingerujące kosmetyki mogą doprowadzić do zaburzenia bariery hydrolipidowej skóry.

Po jakie kosmetyki sięgać?

Demakijaż

LANCÔME Bi-Facil - Płyn do demakijażu

Bi-Facil od Lancôme to delikatny dwufazowy płyn do demakijażu skóry wokół oczu, który z łatwością radzi sobie nawet z wodoodpornymi kosmetykami. Dzięki lekkiej formule na bazie starannie wyselekcjonowanych składników jest odpowiedni także do cery bardzo wrażliwej i osób noszących soczewki kontaktowe. Po użyciu skóra jest czysta i przyjemnie odświeżona.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme

Oczyszczanie twarzy

KIEHL'S - Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil - Botaniczny olejek oczyszczający

Aromatyczny, lekki olejek oczyszczający rozpuszcza brud, makijaż i zanieczyszczenia. Ta delikatna, ale skuteczna formuła zmienia się w mleczko oczyszczające, kiedy wymiesza się z wodą. Dzięki zawartości mieszanki olejków roślinnych, olejek do demakijażu usuwa zanieczyszczenia bez nadmiernego wysuszania skóry. Zetrzyj ciężki dzień dzięki naszemu olejkowi oczyszczającemu na noc.

i Autor: Materiały prasowe Kiehl's