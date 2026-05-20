Koenzym Q10. Przeciwutleniacz, który zna każdy, kto ma własną rutynę przeciwstarzeniową

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-20 13:28

Marka NIVEA przygotowała zaawansowaną technologicznie rutynę pielęgnacyjną Q10, której fundamentem jest koenzym Q10 - jeden z najbardziej cenionych antyoksydantów wspierających zdrowe starzenie się skóry. W skład rutyny wchodzą serum naprawcze NIVEA Q10 Collagen Peptide oraz NIVEA Q10 Collagen Expert Day & Night Facial Butter, czyli pierwsze masełko do twarzy marki NIVEA do stosowania na dzień i noc. Formuły produktów łączą działanie koenzymu Q10, peptydów kolagenowych i ceramidów, aby skutecznie redukować zmarszczki, wzmacniać barierę ochronną skóry oraz intensywnie ją odżywiać.

CO TO JEST KOENZYM Q10?

Koenzym Q10 regeneruje skórę od wewnątrz, ponieważ wspiera produkcję energii  komórkowej niezbędnej do odbudowy i prawidłowego funkcjonowania komórek skóry. Wraz z wiekiem jego poziom naturalnie spada, przez co skóra traci jędrność, elastyczność  i zdolność regeneracji. Jako silny antyoksydant Q10 pomaga chronić skórę przed stresem oksydacyjnym, a jednocześnie wspiera produkcję kolagenu oraz wzmacnia barierę  ochronną skóry. Dzięki temu skóra staje się bardziej gładka, napięta, odżywiona i wygląda młodziej. Cała paleta produktów Nivea Q10 została zaprojektowana tak, aby wspierać  skórę w procesie naturalnego wytwarzania koenzymu Q10.

NOWOCZESNY ANTI-AGING DZIAŁA OD WEWNĄTRZ

MASEŁKO DO TWARZY - IDEALNE DLA WYMAGAJĄCEJ SKÓRY

„Nowe NIVEA Q10 Expert Collagen Masełko do twarzy  zostało stworzone z myślą o skórze suchej i tracącej jędrność,  której klasyczne kremy nie zapewniają wystarczającej pielęgnacji. Formuła z czystym koenzymem Q10 i peptydami  kolagenowymi zapewnia silne działanie ujędrniające. Natomiast dodatek wyselekcjonowanych ceramidów uzupełnia ich poziom w skórze, przez co wzmacnia jej naturalną barierę ochronną i pozwala na doskonałe utrzymanie nawilżenia. Bogata, kremowo-maślana konsystencja Masełka wtapia się w skórę, intensywnie ją odżywia i zatrzymuje wilgoć, pozostawiając cerę miękką i elastyczną. NIVEA Q10 Ekspert Kolagenu Masełko do  twarzy może być stosowane na dzień i noc, a także jako regenerująca maseczka. NIVEA Q10 Ekspert Kolagenu Masełko do twarzy może być stosowane na dzień i noc,  a także jako regenerująca maseczka” - mówi dr n. med. Magdalena Łuczkowska, dermatolog i ekspert marki Nivea.

SERUM WSPIERAJĄCE BARIERĘ OCHRONNĄ SKÓRY

NIVEA Q10 Ekspert Kolagenu Serum Naprawcze 3w1 to  zaawansowane serum stworzone z myślą o skórze dojrzałej,  suchej i tracącej jędrność. Formuła z koenzymem Q10, peptydami kolagenowymi i ceramidami pomaga redukować głębokie zmarszczki oraz wspiera regenerację i gęstość skóry.

