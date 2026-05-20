Kosmetyki dla zabieganych mam. Dają efekt, kiedy brakuje czasu

Krem do twarzy dla zabieganych mam

Jaki powinien być nawilżający krem do twarzy dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu? Przede wszystkim powinien posiadać formułę, która błyskawicznie się wchłania i nie jest lepka. Dzięki temu niezależnie od tego, co stanie się chwilę później, kosmetyk zostanie na twarzy niezauważony, a dostarczy skórze potrzebnego nawilżenia i innych benefitów. W tej roli doskonale sprawdzi się krem-sorbet Garnier Vitamin C Fresh & Bright.

Zawartość żółtego słoika jest ultralekka, odświeżająca, przypominająca sorbet i do tego błyskawicznie wchłania się w skórę, zapewniając 24-godzinne* nawilżenie, a do tego dodaje jej blasku. Za efekt odpowiada 4% formuła [Niacynamid + Witamina C]:

Niacynamid – inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, rozświetla, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Witamina C – silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

Ochrona przeciwsłoneczna dla zabieganych mam

Każda mama powinna myśleć nie tylko o bezpieczeństwie dziecka, ale również swoim. Tę zasadę można odnieść do wielu sytuacji. Jedną z nich aplikacja ochrony przeciwsłonecznej przed wyjściem z domu. Z uwagi na brak czasu dobrze sięgać po kosmetyki wielozadaniowe, które jednorazowo zadbają o kilka potrzeb. Garnier Vitamin C Wonder Tint daje jednocześnie wysoką ochronę (SPF 50+), nawilża oraz wyrównuje koloryt skóry dzięki obecności pigmentu (lekkie lub średnie krycie). W jego formule znajdują się:

5% kompleksu składników aktywnych [Gliceryna + Niacynamid + Pochodna Witaminy C], które skutecznie rozświetlają skórę i dbają o jej nawodnienie.

Pigmenty mineralne, które błyskawicznie ujednolicają cerę i stanowią dodatkową barierę ochronną przed przebarwieniami wywołanymi przez światło widzialne.

Serum dla zabieganych mam

Czy zabiegana mama nie ma szans na wieloetapową pielęgnację i musi ograniczyć się do oczyszczania i kremu nawilżającego? Na szczęście nie. Wystarczy znaleźć formułę, która niepotrzebnie nie wydłuży całego rytuału pielęgnacyjnego. Lekka i nieklejąca formuła serum na przebarwienia Garnier Vitamin C+ szybko się wchłania, wyrównuje koloryt skóry i redukuje wszystkie rodzaje przebarwień, więc jest dedykowane także mamom, które chcą zadbać o skórę, ale z powodu licznych obowiązków brakuje im na to czasu. Za efekt odpowiada formuła, w której kluczową rolę odgrywają 4 składniki:

Witamina C – pozyskiwana biotechnologicznie, silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

Niacynamid – kojący składnik aktywny, który wyrównuje koloryt skóry.

Kwas salicylowy – delikatnie złuszcza i wygładza skórę.

Melasyl™ – nowa opatentowana substancja aktywna, która redukuje nadmiar melaniny powodującej przebarwienia. Nadaje formule żółty odcień, który nie przenosi się na skórę.

Stylizacja włosów dla zabieganych mam

Na szczęście, żeby cieszyć się zachwycającą fryzurą, nie trzeba wcale odwiedzić salonu fryzjerskiego. Nie każdy musi mieć na to pieniądze i czas. U zabieganych mam brakuje zwłaszcza tego drugiego. Dla przykładu problem puszących się włosów, które są pozbawione blasku, rozwiąże spray wygładzająco-nabłyszczający Garnier Fructis Diamond Sleek. Dodatkowo kosmetyk jest aktywowany pod wpływem ciepła, więc wystarczy go użyć podczas suszenia, co nie wymaga dodatkowych nakładów czasu. Za efekty odpowiadają:

8% [Keratin Smoothing Complex + Argan Oil]: Połączenie roślinnej keratyny (Vegetal Keratin) pozyskiwanej z pszenicy, kukurydzy i soi z olejkiem arganowym. Keratyna roślinna naśladuje naturalną strukturę włosa, zapewniając mu wzmocnienie, podczas gdy olejek arganowy dostarcza niezbędnego odżywienia.

Waterproof Technology: Innowacyjna technologia wykorzystująca polimery, które pod wpływem ciepła tworzą na włosach trwałą, hydrofobową powłokę. Uszczelnia ona każde pasmo, blokując dostęp wilgoci i wyrównując powierzchnię włosa dla maksymalnego odbicia światła.

Odświeżanie koloru włosów dla zabieganych mam

Zabiegane mamy nie muszą rezygnować z odświeżenia koloru włosów, kiedy na horyzoncie nie widać dnia z czasem wolnym na wizytę w salonie fryzjerskim. Istnieją domowe metody, które nie wymagają dużo czasu, a do tego są bezpieczne dla włosów. Jakiś przykład? Takie połączenie reprezentują maski koloryzujące-tonery Garnier Olia Gloss. Mój kolor, ale lepszy – to słowa podsumowujące efekt, który można uzyskać. Za odświeżenie, a nie drastyczną zmianę przy całkowitym bezpieczeństwie dla struktury włosa odpowiadają:

Restoring Complex (Kompleks Odbudowujący): Wysokie stężenie składników aktywnych ukierunkowanych na regenerację włókna włosa.

Olejki z nasion kwiatowych: Formuła wzbogacona w olejki z nasion kwiatowych która zapewnia 72H blasku, trwały blask aż do 6 myć oraz pomaga skorygować 1 rok uszkodzeń.

Color Dyes (Przezroczyste Barwniki): Wykorzystanie barwników bezpośrednich (direct dyes), które osadzają się na powierzchni włosa, wzmacniając naturalny kolor i nadając mu głębię oraz świetliste refleksy, bez ingerencji w strukturę wewnętrzną (brak amoniaku, brak utleniaczy).

Technologia "Green Repair": Skupienie na naprawie uszkodzeń przy jednoczesnym zachowaniu lekkości formuły

Domowa koloryzacja dla zabieganych mam

W domowych warunkach można nie tylko odświeżyć kolor włosów, ale również zrobić trwałą koloryzację napędzaną olejkiem. To nie tylko szybsza, ale i dużo wygodniejsza alternatywa dla tej wykonywanej w salonach fryzjerskich. Poza oszczędnością pieniędzy i czasu liczy się przecież efekt. Dzięki rewolucyjnej formule Garnier Olia napędzanej olejkiem można cieszyć się nowym, długotrwałym i intensywnym kolorem. W dodatku pełny zestaw do przeprowadzenia koloryzacji znajduje się w jednym pudełku (nawet miska i pędzel nie będą już potrzebne!).

Garnier Olia w przeciwieństwie do tradycyjnej koloryzacji zawiera olejki nie tylko w odżywce, ale przede wszystkim w kremie koloryzującym, dzięki czemu włosy po koloryzacji są miękkie, pełne blasku i zdrowe. Olia to pierwsza permanentna koloryzacja bez rezorcyny. W formule nie użyto także amoniaku, który został zastąpiony bezwonnym związkiem MEA dla zapewnienia długotrwałych rezultatów i przyjemnych doznań podczas koloryzacji. Innowacyjna technologia Oil Delivery System (ODS) wtłacza kolor do wnętrza włosa, zapewniając maksymalną wydajność koloryzacji. Odżywka po koloryzacji nie zawiera silikonów.

Balsam samoopalający dla zabieganych mam

Złapanie równomiernej opalenizny, kiedy ma się pod opieką dziecko, wcale nie należy do najłatwiejszych zadań. Do tego kąpiele słoneczne nie są bezpieczne i wskazane. Efekt skóry muśniętej słońcem można jednak uzyskać bardzo szybko z balsamem samoopalającym Mixa Bright & Bronze. Wystarczy 10-15 minut aplikacji, a następnie 4 godziny cierpliwości, żeby zobaczyć efekt. W dodatku francuska formuła jest dedykowana skórze wrażliwej, co minimalizuje ryzyko ewentualnych reakcji skórnych. W jego formule znajdziemy między innymi takie składniki, jak:

Gliceryna znana ze swoich właściwości nawilżających i ochronnych

Roślinny DHA, czyli składnik znany z właściwości zapewniających stopniową opaleniznę

Masło shea znane między innymi ze swoich właściwości intensywnego odżywiania skóry.

Kosmetyk do zadań specjalnych dla zabieganych mam

Istnieją kosmetyki wielofunkcyjne, które zabieganym mamom mogą pomóc zarówno w pielęgnacji własnej skóry, jak i członków ich rodzin. Jednym z produktów, który zawsze warto mieć pod ręką jest nowość wśród kremów Cica – Mixa Balm Cica+. Wielofunkcyjny krem Mixa zapewnia efekt intensywnej regeneracji. Jego kojąca i regenerująca formuła jest wzbogacona o silnie działające składniki aktywne:

PANTENOL – pochodna witaminy B5 znana ze swoich właściwości kojących,

GLICERYNA – znana z działania ochronnego i intensywnie nawilżającego,

SKWALAN – znany ze wspomagania skóry w utrzymaniu jej prawidłowego nawilżenia.

Kosmetyk ma wszechstronne zastosowanie i nadaje się do pielęgnacji wielu obszarów skóry (ciała, twarzy, ust). Może zostać użyty w wielu sytuacjach, np. na:

uczucie swędzenia spowodowane suchością skóry

otarcia

suche usta

zaczerwieniony nos

pupę niemowlęcia

zewnętrzne okolice intymne

skórę po goleniu

skórę po tatuażu

skórę po peelingu