Dziękuję Ci, mamo! - te prezenty od Douglas powiedzą więcej niż tysiąc słów

IDEALNE PREZENTY NA DZIEŃ MAMY? MAMY GOTOWĄ LISTĘ!

Nie masz jeszcze prezentu na Dzień Mamy? Czasem najlepsze wybory są najbardziej oczywiste — pod warunkiem, że są dobrze przemyślane. Sprawdź naszą selekcję bestsellerowych kosmetyków i wybierz ten, który zostanie z Mamą na dłużej — a dzięki bezpłatnemu pakowaniu na prezent (dostępnemu online i stacjonarnie), upominek będzie gotowy do podarowania od razu.

I mały bonus dla wszystkich poszukiwaczy idealnego prezentu: do 26.05 wybrane produkty w DOUGLAS dostępne są z rabatami od -25%.

FRANCUSKA PIELĘGNACJA W WERSJI PREMIUM

Double Serum od Clarins od lat pozostaje jednym z najbardziej kultowych produktów pielęgnacyjnych — i trudno się dziwić. Dwufazowa formuła inspirowana działaniem skóry łączy aż 22 ekstrakty roślinne, pomagając odzyskać jej blask, jędrność i efekt wypoczętej cery nawet wtedy, gdy kalendarz zdecydowanie temu nie sprzyja.

Luksusowy, skuteczny i pięknie wpisujący się w codzienne rytuały self-care, Double Serum świetnie sprawdzi się jako prezent dla Mam, które kochają świadomą pielęgnację i kosmetyki z kategorią „beauty legend”.

BESTSELLER W TWOJEJ KOSMETYCZCE

Face Contouring Palette z kolekcji Define & Design Dr Irena Eris to jeden z tych produktów, które szybko przejmują rolę codziennego beauty essential. Stworzona przez Darię Day paleta łączy dwa matowe bronzery, uniwersalny róż oraz rozświetlacz w szampańskim odcieniu, pozwalając w kilka chwil ocieplić cerę, subtelnie wymodelować twarz i dodać skórze naturalnego blasku. Jedwabiste, wysoko napigmentowane formuły wzbogacone o olej arganowy i emolienty idealnie stapiają się ze skórą, pozostawiając efekt świeżej, gładkiej i bardzo naturalnie wyglądającej cery. Co ważne — produkty można stosować wielowymiarowo: jako bronzer, cień do powiek, akcent na ustach czy subtelne podkreślenie brwi.

ZAPACH, KTÓRY OD LAT MA STATUS IKONY

Są perfumy, które trudno pomylić z jakimikolwiek innymi — i właśnie do tej kategorii należy La Vie Est Belle od Lancôme. Kultowa kompozycja z nutami irysa, wanilii, paczuli i soczystej gruszki od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej wybieranych zapachów na świecie. Elegancka, kobieca i bardzo „signature scent coded”. To świetny prezent dla Mam, które lubią mieć swój ulubiony zapach zawsze pod ręką — szczególnie wtedy, gdy kilka psiknięć potrafi skutecznie poprawić nastrój i dodać energii nawet najbardziej zabieganemu dniu.

POWER DRESSING W WERSJI BEAUTY

Libre od Yves Saint Laurent to jeden z tych zapachów, które trudno zamknąć w jednej kategorii. Z jednej strony elegancki i bardzo couture, z drugiej — wyrazisty, nowoczesny i odrobinę buntowniczy. Kompozycja oparta na prowansalskiej lawendzie przełamanej mandarynką, czarną porzeczką, jaśminem i wanilią tworzy zapach kobiecy, intensywny i zostający w pamięci na długo.

Nie bez znaczenia pozostaje także sam flakon — minimalistyczny, inspirowany klasycznym garniturem i opleciony złotym logo YSL, które od lat pozostaje jednym z najmocniejszych symboli świata fashion. Libre wygląda dokładnie tak, jak pachnie: luksusowo, nowocześnie i z charakterem. To propozycja dla Mam, które w beauty — podobnie jak w modzie — lubią rzeczy z charakterem.

CZAS W PREZENCIE

Masz już prezent na Dzień Matki? A co powiesz na coś, co będzie jego najpiękniejszym dopełnieniem? Bo obok perfum, pielęgnacji czy makijażu, warto podarować Mamie także coś, czego nie da się zapakować — wspólny czas. Dzień Matki to idealny moment, żeby zwolnić i zamienić zwykły dzień w mały rytuał. W perfumeriach DOUGLAS możecie zrobić to naprawdę stylowo — od relaksujących zabiegów pielęgnacyjnych i rytuałów beauty (w tym mobilnych kabin SPA i diagnostyki skóry), po usługi makijażowe, podczas których odkryjecie nowe triki i trendy. To prezent, który zostaje na dłużej. Bo czasem najlepsze „dziękuję” to po prostu bycie razem.

KARTA PODARUNKOWA – PREZENT TRAFIONY NA 100%

W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, jaki kosmetyk najbardziej ucieszy mamę, doskonałym pomysłem będzie karta podarunkowa DOUGLAS. To zawsze sprawdzony prezent, który sprawi wiele radości i pozwoli uniknąć podarowania nietrafionego giftu. To także idealna propozycja dla niezdecydowanych lub na prezent w wersji last minute. Wartość podarowanej karty zaczyna się już od 50 zł i jest do nabycia w perfumeriach, na douglas.pl oraz w aplikacji. A może zabierzesz mamę na wspólne zakupy, podczas których będzie mogła zrealizować bon?