Powiększający balsam do ust z efektem rozgrzewającym

Formuła produktu została wzbogacona o składniki o działaniu pielęgnującym oraz aktywnym. Ekstrakt z papryczki chili (źródło kapsaicyny) rozgrzewa i pobudza mikrokrążenie, peptydy wspierają kondycję naskórka, skwalan działa jako emolient wzmacniający barierę lipidową skóry i zapobiegający utracie wilgoci, a witamina E pełni funkcjęantyoksydacyjną oraz wspiera procesy regeneracyjne skóry.

Balsam został zamknięty w tubce z aplikatorem umożliwiającym precyzyjne nakładanie. Można aplikować go jednorazowo lub warstwowo w celu zwiększenia intensywności efektu.

Mega powiększający balsam do ust BIELENDA Fire Bomb

Mega powiększający balsam do ust łączy właściwości pielęgnacyjne z efektem wysokiego połysku charakterystycznym dla błyszczyka. Po aplikacji pojawia się uczucie mrowienia i pieczenia, które stopniowo ustępuje. Efekt optycznego powiększenia ust jest widoczny w ciągu minuty od nałożenia produktu. Balsam można stosować samodzielnie lubnakładać na pomadkę (bądź konturówkę) w celu podkreślenia efektu wizualnego, jego emolientowa konsystencja zapewnia błyszczące wykończenie. Został stworzony w oparciu o formuły składników pielęgnacyjnych i aktywnych – zawiera m.in. źródło kapsaicyny ekstrakt z papryczki chili, który ma właściwości rozgrzewające i pobudzające mikrokrążenie.

i Autor: Bielenda/ Materiały prasowe