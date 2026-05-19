Tego jeszcze nie było! BasicLab wkracza w świat makijażu

Ponad cztery lata w laboratorium. Zero kompromisów.

BasicLab zawsze wyróżniało jedno: wszystkie formuły powstają od zera, w laboratorium marki. Kiedy zespół zdecydował się na wejście w segment makijażu, nie sięgnął po gotowe rozwiązania - wybrał drogę, którą zna najlepiej. Przez ponad cztery lata testowano składniki, dopracowywano formuły i weryfikowano efekty, by finalnie oddać w ręce konsumentek kosmetyk bez kompromisów. Tak powstał Nawilżający Krem BB SPF 15, który redefiniuje rolę makijażu w codziennej rutynie pielęgnacyjnej. Nie jest to kolejna pozycja w portfolio. To przemyślany debiut, który wyznacza nowy standard łączenia makijażu z aktywną pielęgnacją skóry.

Formuła, która pracuje razem ze skórą

Kluczowym wyróżnikiem formuły jest 14% kompleks nawilżający oparty na humektantach zapewniających zarówno natychmiastowe, jak i długotrwałe nawilżenie. W jego skład wchodzą m.in. trehaloza, ektoina, alantoina i pantenol - składniki aktywne dobrze znane z pielęgnacyjnych linii BasicLab. Uzupełnieniem formuły są filtry mineralne, wspierające ochronę przed fotostarzeniem.

Krem BB wyróżnia się trzema kluczowymi cechami:

Nie maskuje - koryguje: średnie krycie z możliwością dobudowania, naturalne wykończenie i wyrównanie kolorytu w trzech neutralnych odcieniach.

Nie obciąża - współpracuje ze skórą: formuła dopasowuje się i wtapia w skórę, jest niekomedogenna, bezzapachowa oraz przebadana dermatologicznie i okulistycznie na skórze wrażliwej.

Nie zastępuje pielęgnacji - stanowi jej przedłużenie: aktywnie nawilża, koi i wygładza skórę zaraz po aplikacji.

“Doceniam krem BB za trzy starannie opracowane odcienie, które harmonijnie stapiają się z kolorytem skóry, zapewniając bardzo naturalne i satynowe wykończenie. Badania przeprowadzone na różnych typach i tonacjach cery potwierdzają, że produkt wyrównuje koloryt bez efektu obciążenia. To doskonałe połączenie średniego krycia i pielęgnacji, idealne do codziennego stosowania.” - mówi Małgorzata Misiejuk, kosmetolożka BasicLab.

Kolor, który pielęgnuje

Nawilżający Krem BB SPF 15 łączy natychmiastowe efekty wizualne z długofalowym działaniem pielęgnacyjnym. Już po pierwszym nałożeniu skóra wygląda na odświeżoną, wyrównaną i pełną blasku - bez ciężkiego, maskującego krycia.

Nawilżenie i ukojenie: natychmiastowo nawilża i łagodzi skórę, a ewentualny dyskomfort zostaje zredukowany.

Wygładzenie i blask: formuła optycznie wygładza powierzchnię skóry i przywraca jej naturalny blask, redukując efekt szarej, zmęczonej cery.

Redukcja niedoskonałości: formuła kremów BB wtapia się w skórę, skutecznie minimalizując zaczerwienienia i drobne niedoskonałości poprzez krycie, przy zachowaniu naturalnego wykończenia.

Ochrona przed fotostarzeniem: filtry mineralne SPF 15 stanowią codzienne wsparcie dla skóry narażonej na promieniowanie UV, spowalniając procesy starzenia wywołane ekspozycją na słońce.

Nowa kategoria w segmencie dermokosmetyków

Nawilżający Krem BB SPF 15 BasicLab wpisuje się w rosnący trend świadomego upraszczania rutyny pielęgnacyjno-makijażowej. Konsumentki coraz częściej szukają kosmetyków, które łączą funkcje makijażu i pielęgnacji bez konieczności rezygnowania z żadnej z nich. BasicLab odpowiada na tę potrzebę produktem, który nie jest kompromisem - lecz pełnoprawnym rozwiązaniem dermokosmetycznym.