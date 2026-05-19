Tego jeszcze nie było! BasicLab wkracza w świat makijażu

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-19 14:55

Marka BasicLab, znana z dermokosmetycznych formuł tworzonych od podstaw we własnym laboratorium, ogłasza debiut w zupełnie nowej kategorii. Po ponad czterech latach intensywnych prac badawczych, na rynek wchodzi gama BEAUTIES - Nawilżające Kremy BB SPF 15 dostępne w trzech odcieniach: light, beige i honey. To makijaż, który nie zastępuje pielęgnacji, tylko stanowi jej przedłużenie.

Autor: BasicLab/ Materiały prasowe

Ponad cztery lata w laboratorium. Zero kompromisów.

BasicLab zawsze wyróżniało jedno: wszystkie formuły powstają od zera, w laboratorium marki. Kiedy  zespół zdecydował się na wejście w segment makijażu, nie sięgnął po gotowe rozwiązania - wybrał  drogę, którą zna najlepiej. Przez ponad cztery lata testowano składniki, dopracowywano formuły i  weryfikowano efekty, by finalnie oddać w ręce konsumentek kosmetyk bez kompromisów. Tak powstał Nawilżający Krem BB SPF 15, który redefiniuje rolę makijażu w codziennej rutynie  pielęgnacyjnej. Nie jest to kolejna pozycja w portfolio. To przemyślany debiut, który wyznacza nowy  standard łączenia makijażu z aktywną pielęgnacją skóry.

Formuła, która pracuje razem ze skórą

Kluczowym wyróżnikiem formuły jest 14% kompleks nawilżający oparty  na humektantach zapewniających zarówno natychmiastowe, jak i długotrwałe nawilżenie. W jego skład wchodzą m.in. trehaloza, ektoina, alantoina i pantenol - składniki aktywne dobrze znane z  pielęgnacyjnych linii BasicLab. Uzupełnieniem formuły są filtry mineralne, wspierające ochronę przed  fotostarzeniem.

Krem BB wyróżnia się trzema kluczowymi cechami:

  •  Nie maskuje - koryguje: średnie krycie z możliwością dobudowania, naturalne wykończenie i wyrównanie kolorytu w trzech neutralnych odcieniach.
  • Nie obciąża - współpracuje ze skórą: formuła dopasowuje się i wtapia w skórę, jest niekomedogenna, bezzapachowa oraz przebadana dermatologicznie i okulistycznie na skórze wrażliwej.
  •  Nie zastępuje pielęgnacji - stanowi jej przedłużenie: aktywnie nawilża, koi i wygładza skórę zaraz po aplikacji.

“Doceniam krem BB za trzy starannie opracowane odcienie, które harmonijnie stapiają się z kolorytem skóry, zapewniając bardzo naturalne i satynowe wykończenie. Badania przeprowadzone na  różnych typach i tonacjach cery potwierdzają, że produkt wyrównuje koloryt bez efektu obciążenia. To  doskonałe połączenie średniego krycia i pielęgnacji, idealne do codziennego stosowania.” - mówi  Małgorzata Misiejuk, kosmetolożka BasicLab.

Kolor, który pielęgnuje

Nawilżający Krem BB SPF 15 łączy natychmiastowe efekty wizualne z długofalowym działaniem pielęgnacyjnym. Już po pierwszym nałożeniu skóra wygląda na odświeżoną, wyrównaną i pełną blasku - bez ciężkiego, maskującego krycia.

  • Nawilżenie i ukojenie: natychmiastowo nawilża i łagodzi skórę, a ewentualny dyskomfort zostaje zredukowany.
  •  Wygładzenie i blask: formuła optycznie wygładza powierzchnię skóry i przywraca jej naturalny blask, redukując efekt szarej, zmęczonej cery.
  •  Redukcja niedoskonałości: formuła kremów BB wtapia się w skórę, skutecznie minimalizując zaczerwienienia i drobne niedoskonałości poprzez krycie, przy zachowaniu naturalnego wykończenia.
  • Ochrona przed fotostarzeniem: filtry mineralne SPF 15 stanowią codzienne wsparcie dla skóry narażonej na promieniowanie UV, spowalniając procesy starzenia wywołane ekspozycją na słońce.

Nowa kategoria w segmencie dermokosmetyków

Nawilżający Krem BB SPF 15 BasicLab wpisuje się w rosnący trend świadomego upraszczania rutyny  pielęgnacyjno-makijażowej. Konsumentki coraz częściej szukają kosmetyków, które łączą funkcje  makijażu i pielęgnacji bez konieczności rezygnowania z żadnej z nich. BasicLab odpowiada na tę  potrzebę produktem, który nie jest kompromisem - lecz pełnoprawnym  rozwiązaniem dermokosmetycznym.

