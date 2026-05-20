Ponad 243 tys. zł wpłynęło do parafii. Ksiądz chwali się "brakiem długów"

Pieniądze w kościele gorącym tematem

Temat pieniędzy w kościele od lat wzbudza silne emocje i regularnie staje się przedmiotem publicznych dyskusji. Dla jednych kwestia finansów jest nieodłącznym elementem funkcjonowania wspólnot religijnych, utrzymania świątyń czy działalności charytatywnej, dla innych - źródłem kontrowersji i pytań o przejrzystość wydatków oraz relację między duchowością a materialnym wymiarem instytucji.

Każda informacja dotycząca datków, majątku czy finansowania kościoła szybko wywołuje więc społeczne reakcje, ponieważ dotyka nie tylko spraw ekonomicznych, ale także wartości, zaufania i światopoglądu. Nie inaczej było w przypadku poznańskiej parafii, która w ostatnich dniach na Facebooku poinformowała, ile pieniędzy otrzymała od wiernych w 2026 roku.

Proboszcz ujawnił finanse parafii

Ksiądz Radek Rakowski nie widzi problemu w tym, aby dzielić się ze wszystkimi przejrzystością finansową swojej parafii. Właśnie dlatego opublikował na Facebooku zestawienie, które klarowanie pokazuje ile pieniędzy wpłynęło na konto kościoła w pierwszym kwartale 2026 roku.

Przychody wyniosły 243 tys. zł, a wydatki 250 tys. zł. Duchowny podzielił się również kwotą, którą parafia uzbierała w trakcie składek na mszach - było to 12 tys. zł w styczniu, w lutym i marcu natomiast po 20 tys. zł. Widzimy też, że parafia dysponuje tzw. funduszem awaryjnym w wysokości 173 tys. zł, lecz pieniądze te są odłożone np. na wypadek wzrostu czynszu w bloku, w którym znajduje się kościół. Podsumowanie pierwszego kwartału pokazało także, iż w tym okresie parafia nie odnotowała długów.

Wierzymy, że Wasza ofiara zasługuje na szczerość. Że pieniądze w parafii to nie temat tabu, ale wspólna sprawa. Dlatego dzisiaj chcemy mówić o nich wprost [...] Zobaczycie skąd przychodzą pieniądze. Ile zebraliśmy w niedzielę po niedzieli. Na co konkretnie idą Wasze ofiary. I co to znaczy w przeliczeniu na jedną rodzinę z naszej parafii. [...] To Wasza parafia. Dziękujemy każdemu i każdej z Was, bez względu na to, ile dajecie. Każda ofiara ma wartość. Każda ma znaczenie. To dzięki Wam możemy tu być, modlić się razem i pomagać innym - czytamy w poście parafii Łacina Poznań na Facebooku.

Wierni i internauci zachwyceni podejściem proboszcza

W sekcji komentarzy można natknąć się m.in. na wpisy, w których internauci zachwycają się podejściem parafii.

Wielki szacunek! Pomimo tego, że nie jestem członkiem kościoła katolickiego, to naprawdę szanuje Was, za to jaką robotę robicie, mnie już nie przekonacie do tej instytucji, ale może parę osób do Boga już tak - napisał pan Bartkek pod postem na Facebooku.

Super sprawa. Przejrzyście i profesjonalnie. Godne naśladowania

Super, że przyjmujecie najlepsze wzorce w zakresie transparentności finansowej od parafii ewangelickich!

- pisali internauci.

Parafia Imienia Jezus Poznań

Parafia Łacina w Poznaniu to tak naprawdę Parafia pw. Imienia Jezus, działająca na nowym osiedlu Łacina i Polanka na Ratajach. To jedna z najmłodszych parafii w Poznaniu - została oficjalnie utworzona w 2022 roku. Jej powstanie było odpowiedzią na bardzo szybki rozwój tej części miasta - budowano tam tysiące mieszkań, ale brakowało lokalnej wspólnoty parafialnej i kościoła.

Pierwszym proboszczem został ks. Radosław Rakowski, wcześniej znany jako duszpasterz akademicki. Od początku parafia miała być nieco inna niż tradycyjne wspólnoty - bardziej otwarta na młodych ludzi, mieszkańców nowych blokowisk i osoby, które wcześniej nie angażowały się w życie kościoła. Co ciekawe, parafia nie zaczęła działalności w klasycznym kościele. Ponieważ świątyni jeszcze nie było, kaplicę urządzono w lokalu usługowym na parterze bloku mieszkalnego.