Praca w szkole to dodatkowy dochód dla duchownych

Praca w szkole jako katecheta to dla wielu księży stały element posługi, ale też sposób na uzupełnienie dochodów. Nauczanie religii odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku innych nauczycieli - wynagrodzenie zależy od etatu i stopnia awansu, a zajęcia wpisane są w plan lekcji. W praktyce oznacza to, że część duchownych łączy obowiązki parafialne z pracą w jednej lub kilku szkołach, traktując ją jako dodatkowe źródło regularnych wpływów. Na jakie jednak zarobki mogą liczyć?

Ile zarabia ksiądz katecheta?

Zarobki księdza katechety nie są stałe - zależą od liczby godzin, stopnia awansu nauczycielskiego i dodatków. Co ważne, duchowny uczący religii zarabia dokładnie tyle samo, co świecki nauczyciel. Pracując jednak na pół etatu ksiądz zarabia ok. 1400 zł, o czym poinformował w ostatnim czasie w rozmowie z portalem Fakt ksiądz Rafał Główczyński znany w sieci szerzej jako Ksiądz z Osiedla.

Ja dostaję pensję katechetyczną, teraz to jest jakieś chyba 1400 zł miesięcznie za 8 godzin, czyli za pół etatu [...] - mówił duchowny dla portalu Fakt.pl.

Czy takie zarobki są wystarczające? 1400 zł to obecnie nie za dużo, lecz pamiętajmy, że księża otrzymują także inne pieniądze na swoje konta.

Ksiądz Rafał Główczyński znany w sieci jako Ksiądz z Osiedla od kilku lat z powodzeniem łączy sferę duchową z mediami społecznościowymi. Duchowny działa głównie na TikToku oraz na Instagramie, gdzie odpowiada na pytania internautów związane z religią oraz dzieli się swoimi przemyślenami. Co ciekawe, w ostatnim czasie widzowie mogli zobaczyć go również na ekranach telewizji, bowiem brał on udział w popularnym programie telewizji TVN "The Traitors. Zdrajcy".