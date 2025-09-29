Ile zarabiają księża miesięcznie?

Tak jak wspominaliśmy, zarobki księży to temat, który od lat budzi ciekawość i emocje. W przeciwieństwie do wielu innych zawodów, nie istnieją tu sztywne widełki czy jednolite stawki obowiązujące w całym kraju. Wysokość miesięcznych dochodów duchownych zależy bowiem od wielu czynników – m.in. wielkości parafii, liczby wiernych, ofiar składanych przez parafian, a także dodatkowych funkcji pełnionych przez księdza, np. katechezy w szkołach czy pracy w kurii. Właśnie dlatego trudno podać jedną, uniwersalną kwotę, lecz można przyjrzeć się, z czego faktycznie składają się dochody księży i jakie są przeciętne wartości w Polsce.

Tyle zarabiają księża w Polsce. Kwoty robią wrażenie

Ile naprawdę zarabiają księża? To pytanie powraca regularnie i budzi duże zainteresowanie. Okazuje się, że w Polsce diecezje ustalają pewien schemat minimalnych stawek i dodatków. Dzięki temu wiemy m.in., że wikariusz, czyli ksiądz pomocniczy zarabia ok. 2-3 tys. zł netto miesięcznie. Kwota ta jednak może się różnić w zależności od wielkości parafii i tym samym ilości wiernych. Oczywiście - jak można się domyślać - więcej zarabia proboszcz. O jakiej kwocie dokładnie mowa? W galerii zdjęć poniżej znajdziecie konkretne wyliczenia i zarobki duchownych w Polsce.

Zarobki księży w Polsce. Dokładne stawki

Ile zarabia ksiądz? Miesięczna wypłata to nie wszystko

Oczywiście wypłata duchownego to nie tylko jeden przelew ustalony z diecezją. Okazuje się, że księża otrzymują również pieniądze z ofiar wiernych, które przekazywane są na mszach, ślubach czy chrztach. Choć oficjalnie za takie sakramenty daje się "co łaska", to w rzeczywistości w wielu kościołach w kraju obowiązują konkretne widełki. Zdarza się, że za sakrament ślubu ksiądz życzy sobie od 500 do 1000 zł, a niekiedy nawet i więcej. Tym samym widzimy więc, iż to spory zarobek, biorąc pod uwagę fakt, że w miesiącu ślubów może być nawet kilkadziesiąt.

