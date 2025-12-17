Poniemieckie wagony wjadą na polskie tory w 2026 roku. Pokazano wnętrza

PKP Intercity nabyło 50 używanych wagonów od Kolei Niemieckich, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na podróże.

Wagony, zarówno przedziałowe, jak i bezprzedziałowe, mają być wygodne, dobrze wyciszone i osiągać prędkość do 200 km/h.

Zobacz, jak prezentują się wnętrza tych wagonów i dowiedz się, kiedy dokładnie wyjadą na polskie tory!

Nowe rozwiązanie PKP IC. Kupują wagony od Niemców

PKP Intercity sięga po szybkie rozwiązania, żeby nadążyć za rosnącą liczbą pasażerów i coraz większą liczbą uruchamianych pociągów. Zanim do Polski na większą skalę zaczną trafiać fabrycznie nowe składy, przewoźnik wzmacnia flotę taborem z drugiej ręki i to nie byle jakim. Spółka kupiła bowiem w Niemczech 50 wagonów, które po dostosowaniu do polskich warunków mają wjechać do regularnej służby w 2026 roku.

Używane wagony z Niemiec wjadą na polskie tory

Przewoźnik kupił od Kolei Niemieckich 50 używanych wagonów, zarówno przedziałowych, jak i bezprzedziałowych, w 1. i 2. klasie. Pierwsze sztuki mają dotrzeć do Polski już w styczniu 2026 i to właśnie wtedy rozpocznie się proces przystosowania ich do eksploatacji w naszym kraju oraz gruntownego czyszczenia.

Jak podaje portal rynek-kolejowy.pl, z wcześniejszych deklaracji spółki wynika, że pierwsze wagony mogłyby wejść do regularnej służby już w marcu przyszłego roku. Co cieakwe, w ostatnim czasie prezes spółki Janusz Malinowski pokazał zdjęcia wnętrz zakupionych wagonów - znajdziecie je w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Poniemieckie wagony kupione przez PKP IC

Dlaczego PKP IC kupiło używane wagony?

PKP Intercity zdecydowało się na zakup używanych wagonów przede wszystkim dlatego, że popyt na dalekobieżne przejazdy rośnie szybciej, niż da się dostarczyć nowy tabor. Spółka tłumaczyła, że przy większej liczbie uruchamianych pociągów potrzebuje "tu i teraz" dodatkowych miejsc, a sprowadzenie wagonów z Niemiec pozwala relatywnie szybko wzmocnić składy.