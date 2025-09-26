Podróże pociągiem zyskują na popularności dzięki wygodzie, ekologii i oszczędności czasu, a PKP Intercity zachęca nowymi promocjami.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14 października, część pasażerów może podróżować pociągami PKP Intercity za symboliczną złotówkę.

Sprawdź, jak skorzystać z tej wyjątkowej oferty i kto dokładnie może podróżować za 1 zł.

Podróże pociągiem znów stają się modne. Coraz więcej osób wybiera kolej zamiast samochodu czy autobusu - nie tylko ze względu na wygodę, ale także rosnącą świadomość ekologiczną i oszczędność czasu. Dla wielu pasażerów przejazd pociągiem to dziś wygodny sposób na dotarcie do pracy, weekendowy wypad za miasto czy wakacyjną wyprawę. Dodatkowo nowoczesne składy, coraz lepsza siatka połączeń i rosnąca liczba promocji sprawiają, że podróż koleją przestaje być tylko koniecznością, a staje się przyjemnością.

PKP Intercity wprowadza bilety po 1 zł

Jeszcze mało kto o tym słyszał, lecz okazuje się, że PKP IC uruchomiło właśnie niezwykłą promocję – 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, uczniowie, studenci, doktoranci oraz nauczyciele będą mogli podróżować pociągami tej spółki za symboliczną złotówkę. To gest przewoźnika w stronę środowisk edukacyjnych, mający zachęcić do częstszego korzystania z transportu kolejowego. Z biletu za zaledwie 1 zł będą mogli skorzystać:

uczniowie do ukończenia 24 lat

studenci do 26 roku życia

słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 26 lat

doktoranci do 35 roku życia

nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych)

nauczyciele akademiccy.

Jak zdobyć tanie bilety na pociągi PKP?

Co ważne, promocja obowiązuje we wszystkich bezpośrednich połączeniach krajowych PKP Intercity, w klasie drugiej. Bilety można nabyć przez stronę internetową przewoźnika, aplikację mobilną, w kasach biletowych, a także u konduktora w pociągu jeśli jest taka możliwość. Pamiętaj, by na podróż zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokument, który potwierdzi, że możesz korzystać z promocji.