Nowa opłata w Polsce od 1 października

Do tej pory robiąc zakupy w Polsce i kupując napoje w plastikowych lub szklanych butelkach, nie przejmowaliśmy się zwrotem owych opakowań, tak jak robią to np. nasi zachodni sąsiedzi. W Niemczech bowiem od lat obowiązuje system kaucyjny i za każdą kupioną butelkę czy puszkę klienci płacą 25 centów więcej. Wydane pieniądze - kaucję - mogą jednak odzyskać, zwracając opakowania do specjalnych automatów. Poziom zwrotu opakowań regularnie przekracza 90-92%, więc to świetny wynik, który dobrze działa także na środowisko. Lada moment do takiej rzeczywistości i my będziemy musieli się przyzwyczaić, ponieważ system kaucyjny będzie obowiązywał również w Polsce.

Jak ma wyglądać system kaucyjny w Polsce?

Już od października 2025 roku w sklepach w Polsce będą napoje w specjalnie oznaczonych opakowaniach. Na etykietach pojawi się więc znak kaucji oraz informacja o jej wysokości. Przy zakupach do rachunku zostanie doliczona kaucja, którą z czasem po opróżnieniu butelki będzie można odzyskać w specjalnie wyznaczonych do tego punktach.

Jaka kaucja za butelki 2025? System kaucyjny w Polsce

Za oddanie butelek, które będą objęte systemem kaucyjnym w Polsce otrzymasz zwrot:

50 groszy za butelkę plastikową o pojemności do 3 litrów

50 groszy za puszkę metalową o pojemności do 1 litra

1 złoty za butelkę szklaną wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Niedzielne zakupy w Niemczech

Jak ma wyglądać system kaucyjny w Polsce? O tym pamiętaj!

Jeśli masz w planach korzystać z systemu kaucyjnego w Polsce, pamiętaj, by przed zwrotem opakowań opróżnić je z napoju. Dodatkowo nie odrywaj nakrętki oraz nie zagniataj butelek - znak kaucji i kod kreskowy muszą być czytelne.

Gdzie oddać butelki? System kaucyjny w Polsce

Butelki i puszki objęte systemem kaucyjnym będzie można zwrócić w następujących miejscach:

w sklepach powyżej 200 m², które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym

w sklepach poniżej 200 m², w których sprzedawane będą napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku (obecnie na rynku dotyczy to przede wszystkim napojów piwnych)

w sklepach, które dobrowolnie dołączą do systemu

w automatach kaucyjnych.

Kiedy wejdzie system kaucyjny w Polsce?

System kaucyjny w Polsce zacznie obowiązywać od 1 października 2025 roku. Od najbliższej środy więc zakupy w sklepach mogą wydawać się droższe, lecz pamiętajmy, że kaucja jest zwrotna.