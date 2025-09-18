To jedno z najrzadszych imion w Polsce. Nosi je garstka Polek

W Polsce istnieje imię, które jest niezwykle rzadkie i noszone przez zaledwie garstkę kobiet.

To żeńskie imię, Tomira, ma ciekawe pochodzenie serbsko-chorwackie i oznacza "tę, która przynosi pokój".

Mimo swojej rzadkości, imię to nosiła znana aktorka filmowa i teatralna, Tomira Kowalik, kojarzona z kultowymi serialami.

Imiona od zawsze fascynują ludzi, bowiem to one nadają nam tożsamość i często niosą w sobie historię czy tradycję rodzinną. W Polsce niektóre z nich pojawiają się w tysiącach nadań rocznie i trafiają na listy najpopularniejszych, inne zaś są prawdziwymi perełkami – znanymi tylko w wąskich kręgach i noszonymi przez zaledwie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób w całym kraju. Trzeba jednak otwarcie przyznać, iż to właśnie rzadkie imiona potrafią wyróżniać, intrygować i budzić ciekawość, a ich posiadacze często słyszą pytania o pochodzenie i znaczenie swojego imienia.

To jedno z najrzadszych imion w Polsce. Mało kto o nim słyszał

Żeńskie imię Tomira od lat przyciąga uwagę swoją niezwykłą rzadkością. Według danych z rejestru PESEL obecnie imię to noszą tylko 102 kobiety. Jest więc to imię, które rzadko pojawia się w rankingach najpopularniejszych imion nadawanych noworodkom, a jego statystyki plasują je wśród imion wyjątkowych, niemal unikatowych.

Znaczenie imienia Tomira

Imię Tomira prawdopodobnie wywodzi się z języka serbsko-chorwackiego, jako forma skrócona od Tomimira. Mówi się także, iż jest to po prostu żeńska forma imienia męskiego Tomir, a tłumaczy się je jako "ta, która przynosi pokój tłumowi" albo "ta, która daje spokój". Imieniny Tomiry obchodzone są 24 maja.

Znane osoby o imieniu Tomira

Choć imię Tomira należy do najrzadszych w Polsce, nosiła je artystka, którą pamiętają miłośnicy teatru i kultowych seriali. Tomira Kowalik była bowiem aktorką filmową i teatralną przez ponad trzy dekady związaną z gdańskim Teatrem Wybrzeże. Zadebiutowała jeszcze w latach 60., a widzowie kojarzą ją m.in. ze "Stawki większej niż życie" czy z "Lokatorów" i wielu innych produkcji telewizyjnych.