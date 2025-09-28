Nowy system kaucyjny rusza 1 października. Jak to działa? Recyklomaty w Warszawie

Jak działa system kaucyjny?

System kaucyjny to nic innego jak mechanizm, który ma zachęcić nas do oddawania opakowań po napojach. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Oznakowanie : Od października w sklepach pojawią się napoje w specjalnie oznaczonych opakowaniach. Na etykiecie znajdziesz znak kaucji oraz informację o jej wysokości.

: Od października w sklepach pojawią się napoje w specjalnie oznaczonych opakowaniach. Na etykiecie znajdziesz znak kaucji oraz informację o jej wysokości. Kaucja : Przy zakupie napoju w opakowaniu objętym systemem zapłacisz kaucję. Nie jest ona wliczona w cenę produktu, a pojawi się jako oddzielna pozycja na paragonie.

: Przy zakupie napoju w opakowaniu objętym systemem zapłacisz kaucję. Nie jest ona wliczona w cenę produktu, a pojawi się jako oddzielna pozycja na paragonie. Zwrot: Po opróżnieniu butelki lub puszki możesz ją oddać w wyznaczonym punkcie i odzyskać kaucję. Paragon nie będzie potrzebny!

Ile zarobisz na zwrocie?

Za oddanie opakowań objętych systemem kaucyjnym otrzymasz:

50 groszy za butelkę plastikową o pojemności do 3 litrów.

50 groszy za puszkę metalową o pojemności do 1 litra.

1 złoty za butelkę szklaną wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Gdzie oddasz butelki i puszki?

Punkty zbiórki opakowań ze znakiem kaucji będą zlokalizowane w różnych miejscach:

wszystkie sklepy powyżej 200 m², które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym,

sklepy poniżej 200 m², w których sprzedawane będą napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku (np. piwo),

pozostałe sklepy, które dobrowolnie przystąpią do systemu,

automaty kaucyjne dostępne także poza punktami handlowymi.

Jak przygotować opakowanie do zwrotu?

Aby otrzymać zwrot kaucji, pamiętaj o kilku zasadach:

opróżnij opakowanie z resztek napoju. pozostaw nakrętkę na butelce – trafia ona razem z opakowaniem do recyklingu. nie zgniataj opakowania! Znak kaucji i kod kreskowy muszą być czytelne.

„Opakowań ze znakiem kaucji nie należy zgniatać ani uszkadzać. Aby otrzymać zwrot kaucji, opakowanie musi mieć nienaruszony znak kaucji i czytelny kod kreskowy” – przypominają organizatorzy systemu.

Jak sieci handlowe przygotowują się do zmian?

Wiele popularnych sieci handlowych już teraz intensywnie przygotowuje się do wprowadzenia systemu kaucyjnego. Jak zapewniają, chcą, aby proces zwrotu opakowań był dla klientów jak najprostszy i najbardziej komfortowy.

Auchan stawia na edukację i recyklomaty

Dr Hanna Bernatowicz, dyrektor Komunikacji Auchan, podkreśla, że sieć kładzie duży nacisk na edukację klientów.

- W trosce o komfort i jasność informacji dla klientów przygotowujemy własną kampanię informacyjną. We wszystkich naszych sklepach pojawią się plakaty oraz czytelne komunikaty, które ułatwią zrozumienie zasad funkcjonowania nowego systemu. Równolegle prowadzone będą szkolenia pracowników, tak aby mogli skutecznie wspierać klientów i udzielać im niezbędnych wyjaśnień - przekazała se.pl.

Docelowo wszystkie sklepy Auchan zostaną wyposażone w nowoczesne recyklomaty, ale do czasu ich pełnej instalacji zwroty będą realizowane manualnie w Punktach Obsługi Klienta.

„W przypadku korzystania z recyklomatu klient otrzyma kupon do zrealizowania w sklepie, z kolei w Punktach Obsługi Klienta kaucja zwracana będzie w gotówce” – dodaje Bernatowicz.

Biedronka czeka na doprecyzowanie zasad

Agnieszka Koc, dyrektorka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w sieci Biedronka, zwraca uwagę na wyzwania związane z krótkim czasem na przygotowanie do wdrożenia systemu.

- System kaucyjny to duże wyzwanie i poważny koszt dla całego rynku. Od momentu wydania pozwoleń dla operatorów w połowie czerwca do planowanego startu systemu 1 października 2025 r. pozostaje zbyt mało czasu na pełne przygotowanie wszystkich organizacji.

Mimo to, Biedronka zapewnia, że po otrzymaniu finalnych warunków będzie gotowa do szerokiego wdrożenia systemu.

- Wkrótce przedstawimy też szczegóły współpracy z dostawcami recyklomatów i operatorami – zapowiada Koc.

Żabka stawia na ekologię

Joanna Kosowska, Dyrektor ds. Standardów Jakości i Ochrony Klimatu, Żabka Polska, podkreśla, że choć sieć nie jest prawnie zobowiązana do uczestnictwa w systemie kaucyjnym, to czuje odpowiedzialność za środowisko i chce być częścią pozytywnej zmiany.

- Choć nie jesteśmy prawnie zobowiązani do uczestnictwa w systemie kaucyjnym, czujemy odpowiedzialność za wpływ naszej działalności na środowisko. Chcemy być częścią pozytywnej zmiany, dlatego z pełnym przekonaniem włączyliśmy się w ten proces. To również szansa dla naszych franczyzobiorców – mogą wspierać świadome, proekologiczne wybory konsumentów, a jednocześnie budować lojalność i silniejszą więź z klientami – mówi Kosowska.

Żabka już teraz oferuje klientom punkty w aplikacji za oddawanie butelek i puszek, a od października klienci będą mogli łączyć zwrot kaucji z otrzymywaniem żabsów.

Czego nie obejmuje system kaucyjny?

Warto pamiętać, że nie wszystkie opakowania będą objęte systemem kaucyjnym. Wyjątki stanowią:

opakowania po mleku, jogurtach i innych pitnych produktach mlecznych,

szklane opakowania jednokrotnego użytku,

kartoniki po mleku i sokach.

Pamiętaj, że opakowania po napojach nieobjętych systemem kaucyjnym wciąż powinny trafiać do odpowiednich pojemników na odpady.

Recyklomaty w Warszawie

W Warszawie w ramach nowego systemu kaucyjnego mieszkańcy będą mogli zwracać puste opakowania w Punktach Obsługi Klienta i w specjalnych urządzeniach zwanych recyklomatami. W stolicy dostępnych jest już kilkadziesiąt takich punktów, zarówno w placówkach handlowych, jak i lokalizacjach pozahandlowych na Białołęce, Bielanach, Mokotowie, Ochocie, Ursynowie, Żoliborzu, Pradze-Północ, Pradze-Południe oraz w Śródmieściu.