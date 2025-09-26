Plebiscyt "Smakujesz – głosujesz". Ostatnia szansa na zgłoszenie ulubionego cateringu

Plebiscyt "Smakujesz – głosujesz". Zgłoś ulubiony catering – czas ucieka!

Codziennie firmy cateringowe ratują wielu w zabieganym życiu, dostarczając smaczne, zdrowe i zbilansowane posiłki prosto pod nasze drzwi. Teraz klienci mają szansę się odwdzięczyć i dać im szansę na zdobycie prestiżowego tytułu. Pamiętaj, że etap przyjmowania zgłoszeń trwa tylko do 28 września 2025 roku! Nie zwlekaj, wejdź na stronę smakujeszglosujesz.se.pl i zgłoś swój ulubiony catering już dziś.

Kto może wziąć udział w plebiscycie "Smakujesz - głosujesz"?

Do rywalizacji o tytuł najlepszego mogą stanąć wszystkie cateringi pudełkowe, które działają na terenie Warszawy i w promieniu 50 km od miasta. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie strony internetowej lub aktywnego profilu w mediach społecznościowych.

Jak będzie przebiegało głosowanie?

Po zakończeniu etapu zgłoszeń, organizatorzy dokładnie zweryfikują wszystkie kandydatury. W poniedziałek, 6 października, rozpocznie się głosowanie, w którym każdy mieszkaniec Warszawy i okolic będzie mógł oddać swój głos na ulubiony catering. Do wyboru będą dwie opcje.

Głos bezpłatny: raz dziennie, po zalogowaniu za pomocą konta Google.

Głos płatny: dodatkowe pakiety dla tych, którzy chcą mocniej wesprzeć swoich faworytów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Plebiscyt „Smakujesz – głosujesz” to wyjątkowa okazja, by docenić firmy, które dbają o zdrowie, smak i wygodę. To także szansa na nagrodę dla tych, którzy wkładają serce w swoją pracę i oferują najwyższą jakość usług. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zgłoszenia trwają tylko do 28 września. Jeśli chcesz, aby Twój ulubiony catering miał szansę na zwycięstwo, zgłoś go już teraz i pomóż mu zawalczyć o tytuł najlepszego w stolicy. Wejdź na smakujeszglosujesz.se.pl i oddaj głos.