Wichury uderzyły w północną Polskę. Dziesiątki interwencji strażaków na Pomorzu

Maria Hędrzak
PAP.
2026-04-06 12:28

Od niedzieli do poniedziałku pomorscy strażacy interweniowali ponad 40 razy w związku z gwałtownymi porywami wiatru. O szczegółach poinformował st. kpt. Andrzej Piechowski z gdańskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wspólnie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa biją na alarm, wydając alerty dla mieszkańców regionu.

i

Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Interwencje strażaków na Pomorzu

Od niedzieli do poniedziałku pomorscy strażacy wyjeżdżali w teren aż 41 razy. Gwałtowne wichury wyrządziły najwięcej szkód w powiecie wejherowskim, gdzie strażacy interweniowali siedmiokrotnie. Jak przekazał st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w powiatach sztumskim i słupskim odnotowano po pięć wyjazdów, natomiast w powiecie gdańskim - cztery. Głównym zadaniem strażaków było usuwanie powalonych drzew i nadłamanych konarów.

Zła aura szybko nie ustąpi, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił dla północnej części województwa pomorskiego ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Alertem objęto powiaty: lęborski, pucki, słupski, wejherowski, samo miasto Słupsk, a także zachodniopomorski powiat sławieński. Synoptycy przewidują porywy sięgające 85 km/h, a lokalnie nawet 95 km/h. Średnia prędkość wiatru utrzyma się na poziomie od 45 do 60 km/h. Najgroźniejsza sytuacja spodziewana jest w okolicach południa i wczesnym popołudniem. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku, do godziny 21:00.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła alerty do mieszkańców

Sytuacja pogodowa zmusiła również do zdecydowanej reakcji Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na zewnątrz i bezwzględne unikanie parkowania pojazdów pod drzewami, co w takich warunkach grozi poważnymi zniszczeniami mienia.

"Uwaga! Dziś (06.04) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami” - oto treść wiadomości, która trafiła do odbiorców w województwie zachodniopomorskim (powiat sławieński) oraz województwie pomorskim (powiaty: lęborski, pucki, słupski, wejherowski i Słupsk).

Wysyłał jej po 1 groszu na konto i ukradł tablice! 22-latka "zniszczyła" nieodwzajemniona miłość - zobacz zdjęcia:

Szaleńczo zakochany 22-latek wpadł po uszy
Galeria zdjęć 5
Konna święconka w Szczecinie
Środek Tygodnia
16.04.'25 Koszty zmian klimatycznych-H.Krajewska
Środek Tygodnia
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

