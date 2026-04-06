Wichury uderzyły w północną Polskę. Dziesiątki interwencji strażaków na Pomorzu

Interwencje strażaków na Pomorzu

Od niedzieli do poniedziałku pomorscy strażacy wyjeżdżali w teren aż 41 razy. Gwałtowne wichury wyrządziły najwięcej szkód w powiecie wejherowskim, gdzie strażacy interweniowali siedmiokrotnie. Jak przekazał st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w powiatach sztumskim i słupskim odnotowano po pięć wyjazdów, natomiast w powiecie gdańskim - cztery. Głównym zadaniem strażaków było usuwanie powalonych drzew i nadłamanych konarów.

Zła aura szybko nie ustąpi, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił dla północnej części województwa pomorskiego ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Alertem objęto powiaty: lęborski, pucki, słupski, wejherowski, samo miasto Słupsk, a także zachodniopomorski powiat sławieński. Synoptycy przewidują porywy sięgające 85 km/h, a lokalnie nawet 95 km/h. Średnia prędkość wiatru utrzyma się na poziomie od 45 do 60 km/h. Najgroźniejsza sytuacja spodziewana jest w okolicach południa i wczesnym popołudniem. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku, do godziny 21:00.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła alerty do mieszkańców

Sytuacja pogodowa zmusiła również do zdecydowanej reakcji Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na zewnątrz i bezwzględne unikanie parkowania pojazdów pod drzewami, co w takich warunkach grozi poważnymi zniszczeniami mienia.

"Uwaga! Dziś (06.04) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami” - oto treść wiadomości, która trafiła do odbiorców w województwie zachodniopomorskim (powiat sławieński) oraz województwie pomorskim (powiaty: lęborski, pucki, słupski, wejherowski i Słupsk).

