Po tych zdjęciach na Gessler wylało się wiadro pomyj! Gwiazda TVN-u punktuje hejterów i grozi sądem!

Magda Gessler: Królowa TVN i kuchennych rewolucji

Magda Gessler (72 l.) to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Znana z ciętego języka restauratorka stała się niemal ikoną stylu, smaku i ogromnego dystansu! Kuchnią zajmuje się nie tylko w telewizji. Jest właścicielką kilku popularnych restauracji oraz autorką książek kucharskich. Regularnie pojawia się w mediach, dzieląc się swoją pasją do gotowania.

Sławę przyniósł jej program "Kuchenne rewolucje", który doczekał się już 32. sezonów! Najnowszy emitowany jest od 5 marca. Magda Gessler razem ze swoją ekipą kolejny raz ruszyła w Polskę, by wprowadzać rewolucję w podupadających restauracjach. Najsłynniejsza polska restauratorka stara się naprawić nie tylko same lokale, ale nierzadko i relacje między bohaterami poszczególnych odcinków.

Magda Gessler walczy z hejtem w sieci

Gwiazda TVN-u od lat udowodnia, że nie ma dla niej tematów tabu. Mówi co chce, robi co chce i wrzuca do sieci zdjęcia, które wiele osób uznałoby za dość kompromitujące. Na początku kwietnia Magda Gessler w środku nocy zamieściła na swoich mediach społecznościowych pewne zdjęcie.

Fotografia została opublikowana około 1:30 w nocy i wyglądała na całkowicie spontaniczną. Bez filtrów, bez kolorowych stylizacji czy makijażu. Restauratorka pokazała się w bardzo naturalnej odsłonie. Rozpuszczone włosy, brak scenicznego makijażu i luźna, nocna stylizacja - czyli koszula nocna.

Spontanicznie wrzucone zdjęcie szybko zniknęło z sieci! Jednak w internecie nic nie ginie i internauci żywo komentowali fotkę. Nie były to miłe komentarze! Teraz Magda Gessler ponownie wrzuciła nie jedno, ale trzy zdjęcia z nocnej sesji! Dodała też obszerny wpis, w którym postanowiła rozliczyć się z hejterami. Na początku zacytowała część komentarzy, które pojawiły się pod pamiętnym zdjęciem:

Jak trzeźwa to ładna; Lubi jebnąć w palnik; Za dużo leków; Co za straszydło; Śpi w tej peruce?; Bo zupa była zasłona - to tylko kilka z komentarzy.

Magda Gessler TVN-u punktuje hejterów i grozi sądem!

W dalszej części stwierdziła, że mogłaby cytować te wypowiedzi bez końca. Zwróciła uwagę, że za każdym z tych wpisów kryje się realna osoba - ojcowie, matki, córki, synowie. Chociaż często piszą ze swoich prawdziwym profili, to w sieci stają się bezkarni i bezimienni. Zaznaczyła, że chociaż 15 lat temu "oddała światu część swojej prywatności", to nic nie usprawiedliwia zachowania internautów.

Nic jednak nie usprawiedliwia ciosów jakie są mi zadawane…Jadu jaki wylewa się na mnie za FAŁSZYWE opinie i hasła…Za niedomówienia i legendy o piciu wyssane z palca… - napisała Gessler.

Restauratorka zwróciła się bezpośrednio do swoich hejterów.

Uwaga! Przytulam was smutni ludzi…bo ktoś was kiedyś nie ukochał, ktoś o was zapomniał, nie wysłuchał, ktoś was opuścił… Szukacie ukojenia w ataku na innych, prowokując swój język do wypowiadania tego czego sami o sobie nie chcielibyście nigdy usłyszeć. Gdzie macie lustro? Spójrzcie na siebie… - dodała.

Pod koniec wpisu napisała, że żadna siła jej nie zatrzyma i nadal będzie żyć, jak żyła - w normalności. Nie ma zamiaru przez złośliwych ludzi rezygnować z publikowania treści w mediach społecznościowych. Podkreśliła również, że na jej profilach nie ma miejsca dla złych emocji.

Nie zatrzymacie mnie. Ja nadal będę żyć w normalności. Tworząc swój prawdziwy i szczery Instagram z ludźmi którzy rozumieją budowaną przeze mnie społeczność – kolorową, tolerancyjną, nieszablonową, nieoczywistą…poza SZARYMI schematami! Kto nie ma w sobie dobrych emocji, niech odejdzie…nie chce go tu. GRANICE istnieją i ja je właśnie WYZNACZAM. Będą konsekwentnie egzekwowane - napisała z mocą.

Na sam koniec Magda Gessler dodała, że wszelkie naruszenia jej dóbr osobistych będą miały finał w sądzie!

21

"Dlaczego wy trujecie ludzi?" Szalony quiz o Magdzie Gessler i "Kuchennych Rewolucjach" Pytanie 1 z 10 Jeśli jesteście fanami "Kuchennych rewolucji", to na pewno wiecie, że Magda Gessler uwielbia: Lubczyk Frytki Cappuccino Następne pytanie