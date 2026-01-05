Magdę Gessler i Piotra Adamczyka łączył płomienny romans! "Nie wiem, czy on mi wybaczył"

Piotr Adamczyk rozkochał w sobie wiele znanych pań

Piotr Adamczyk (53 l.) dziś jest szczęśliwym mężem Karoliny Szymczak-Adamczyk (34 l.). Zanim spotkał "tę jedyną" związany był z kilkoma znanymi paniami. W młodości związany był Agnieszką Wagner (55 l.). Przez kilka lat tworzyli jedną z najpiękniejszych par w polskim show-biznesie. Podobno rozstali się, bo aktorka marzyła o rodzinie, a Adamczyk chciał skupić się na karierze.

O kolejnych związkach aktora było znacznie głośniej. Przez niemal trzy lata spotykał się z piękną Anną Czartoryską (41 l.). Szokiem dla wielu było jego szybkie małżeństwo z Katarzyną Gwizdałą (46 l.), zwaną jako Kate Rozz. Zakochani bardzo chętnie opowiadali o swoim uczuciu, ale nawet wspólna okładka nie scementowała ich związku. Kolejną miłością Adamczyka była Weronika Rosati (41 l.). Spotykali się przez dwa lata, a aktor był przy ukochanej nawet po wypadku, jednak ostatecznie i ta relacja nie okazała się wystarczająco trwała.

Przed laty aktora połączył krótki, ale za to bardzo gorący romans z Magdą Gessler (72 l.)! Piotr Adamczyk od lat konsekwentnie milczy na temat tej relacji. W przeciwieństwie do byłej ukochanej, która opisała ich związek m.in. w swojej biografii.

Piotr Adamczyk i Magda Gessler: Połączył ich krótki, ale gorący romans

Poznali się ponad dwadzieścia lat temu. Adamczyk miał wtedy 30 lat, Gessler 49. Aktor dopiero wspinał się na szczyt popularności, a restauratorka, chociaż była dopiero przed "Kuchennymi rewolucjami, to miała już za sobą wiele gastronomicznych sukcesów i była osobą znaną w warszawskim środowisku. W swojej biografii "Magda", Gessler wspominała, że Adamczyk bardzo chciał ją poznać. Szybko narodziło się między nimi uczucie. Znana restauratorka stwierdziła, że oboje znaleźli się w miejscu, w którym potrzebowali bliskości.

Ich relacja trwała zaledwie trzy miesiące, ale była bardzo intensywna. Starali się trzymać swój związek w tajemnicy. Jeździli razem na zagraniczne wycieczki, za które miała płacić restauratorka. Magda Gessler wspominała, że gdy Piotr Adamczyk otrzymał gażę za "niezwykle kasowy film", mógł pozwolić sobie na kupno małego mieszkania niedaleko Starego Miasta. To właśnie tam się spotykali. Jednak szybko okazało się, że mają zupełnie inne charaktery.

Zapewniało nam to względną dyskrecję i kosztowało mniej czasu, stresu i zdrowia. [...] Chyba się nie spodziewał, że przyjdzie mu zmierzyć się z kobietą tak pełną energii, która nigdy nie zastanawiała się dwa razy, jeśli przyszedł jej do głowy jakiś pomysł. A naprawdę potrafiłam go zaskoczyć - napisała Gessler w książce "Magda".

Gwiazda nie ukrywała, że w tamtym czasie nadal czuła coś do poprzedniego partnera. Wywołało to nawet bójkę między jej byłym a ówczesnym partnerem, którą aktor przegrał.

Ostatecznie zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł Kelner, a dla Aktora porażka była chyba tak nieznośna, że tego wieczora ostatecznie zakończyliśmy wszelkie relacje intymne, a nawet znajomość. Nagrodą dla Kelnera był tygodniowy urlop u mego boku w Brazylii - wyznała.

Magda Gessler dostała zakaz wstępu do restauracji Piotra Adamczyka?

Po rozstaniu ich relacje były bardzo chłodne. Byli kochankowie mieli się unikać na branżowych imprezach, a w pierwszej swojej autobiografii Gessler uznała, że nie warto aktorowi poświęcać miejsca. Kilka lat po rozstaniu restauratorka w programie "20 m2. Łu­ka­sza" stwierdziła, że aktor prawdopodobnie wstydzi się ich związku.

Ja nie rozstaję się w gniewie. Wydaje mi się, że Piotr się wstydzi tego, co robił. Byliśmy blisko, ale może Piotr jest za bardzo mieszczański, by zrozumieć taką osobę jak ja - powiedziała gwiazda "Kuchennych rewolucji".

Znana z ciętego języka restauratorka pokusiła się również o złośliwą uwagę pod adresem byłego kochanka.

On jest tak delikatną osobą, że nie wolno burzyć jego spokoju. Coś po tym filmie o papieżu w nim zostało, w środku. Nie ma poczucia humoru. Coś po tym fil­mie o pa­pie­żu w nim zo­sta­ło w środ­ku i nie ma po­czu­cia hu­mo­ru, więc nie mogę mówić o nim dowcipów - podsumowała.

Co ciekawe, rywale o serce Magdy Gessler założyli później restaurację, do której była kochanka miała dostać zakaz wstępu. Stwierdziła nawet, że znalazła się na "czarnej liście". Piotr Adamczyk w przeciwieństwie do niej konsekwentnie milczał na temat ich relacji.

Od ich rozstania minęło już dwadzieścia lat i wygląda na to, że dawne winy odeszły w zapomnienie. Trzy lata temu Magda Gessler gościła w podcaście "Trójkąt", gdzie w rozmowie z Gabi Drzewiecką i Agnieszką Woźniak-Starak stwierdziła, że dziś ich relacje są "bardzo poprawne".

Ja już go ucałowałam. Nie wiem, czy on mi wybaczył, czy ja mu wybaczyłam. W każdym razie relacje są bardzo poprawne, i bardzo Piotrowi dziękuję za wytrzymałość, bo nie da się ukryć, że wejść na mój język to nie jest fajne. Może nie jest łatwe... Ja mu zawsze wybaczałam, problem, żeby on sobie wybaczył. Myślę, że wybaczył - podsumowała Gessler.

