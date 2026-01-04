Karolina Szymczak miała groźny wypadek na wakacjach. Żona Piotra Adamczyka trafiła do szpitala!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-01-04 15:01

Piotr Adamczyk od kilku lat idzie przez życie u boku Karoliny Szymczak. Małżonkowie końcówkę roku spędzili na Bali. Aktorka relacjonowała wyjazd na Instagramie, a jej najnowszy wpis zaniepokoił fanów pary. Karolina pokazała bowiem zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Podczas egzotycznej podróży doszło do poważnego wypadku!

Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak-Adamczyk uciekli z Polski

Piotr Adamczyk (53 l.) uważany jest za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów. Nic więc dziwnego, że rozkochał w sobie wiele pięknych kobiet. W przeszłości wiązany był ze znanymi paniami, ale żadnej nie udało się go zaprowadzić przed ołtarz. Stan cywilny zmienił dopiero po poznaniu młodszej o prawie dwadzieścia lat Karoliny Szymczak (34 l.).

Zakochani pobrali się w tajemnicy przed mediami w 2019 roku. Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak-Adamczyk na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych, gdzie prężnie działają nad rozwojem swoich aktorskich karier. Małżonkowie rzadko pojawiają się w swoim towarzystwie na czerwonych dywanach, unikają również wspólnego pozowania na ściankach.

Starają się chronić swoje życie prywatne. Czasami jednak robią wyjątki. Niedawno Adamczykowie wybrali się w podróż na Bali. To tam spędzili końcówkę roku. Karolina Szymczak-Adamczyk chętnie pokazywała kadry z podróży w instagramowych relacjach.

Zobacz również: Piotr Adamczyk szczerze o chorobie żony: "Nie wierzyłem, że jest chora. Dziś się tego wstydzę"

Karolina Szymczak miała groźny wypadek na wakacjach

W niedzielne popołudnie zamieściła relację, która zaniepokoiła je obserwujących. Piękna aktorka opublikowała bowiem zdjęcie ze szpitala.

Bali nie do końca było dla mnie łaskawe - napisała pod zdjęciem, na którym widać rękę podpiętą do kroplówki.

Jak się okazało, podczas wyjazdu doszło do poważnego wypadku, w wyniku którego ukochana Piotra Adamczyka uszkodziła sobie lewą stopę. Nie napisała dokładnie, co się stało. Mimo przykrych doświadczeń doceniła opiekę medyczną w balijskim szpitalu. 

Jedyne, co mogę powiedzieć, to że opieka medyczna tutaj jest naprawdę niesamowita. Tyle ile ludzie mają tu współczucia, jest naprawdę niesamowite - dodała Karolina Szymczak-Adamczyk.

Zobacz również: Ukrywali przed mediami, jaki dramat rozgrywa się w ich domu. Żona Piotra Adamczyka przerwała milczenie

Piotr Adamczyk, Karolina Szymczak-Adamczyk
18 zdjęć
Super Express Google News
Najlepsze polskie komedie romantyczne. Rozwiąż QUIZ i sprawdź, ile z nich pamiętasz!
Pytanie 1 z 10
Czym zajmuje się Ania w komedii "Nie kłam, kochanie"?
Polskie “Stranger Things” czy zupełnie nowa jakość? Piotr Adamczyk o “Projekcie UFO”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIOTR ADAMCZYK
KAROLINA SZYMCZAK