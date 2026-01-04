Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak-Adamczyk uciekli z Polski

Piotr Adamczyk (53 l.) uważany jest za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów. Nic więc dziwnego, że rozkochał w sobie wiele pięknych kobiet. W przeszłości wiązany był ze znanymi paniami, ale żadnej nie udało się go zaprowadzić przed ołtarz. Stan cywilny zmienił dopiero po poznaniu młodszej o prawie dwadzieścia lat Karoliny Szymczak (34 l.).

Zakochani pobrali się w tajemnicy przed mediami w 2019 roku. Piotr Adamczyk i Karolina Szymczak-Adamczyk na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych, gdzie prężnie działają nad rozwojem swoich aktorskich karier. Małżonkowie rzadko pojawiają się w swoim towarzystwie na czerwonych dywanach, unikają również wspólnego pozowania na ściankach.

Starają się chronić swoje życie prywatne. Czasami jednak robią wyjątki. Niedawno Adamczykowie wybrali się w podróż na Bali. To tam spędzili końcówkę roku. Karolina Szymczak-Adamczyk chętnie pokazywała kadry z podróży w instagramowych relacjach.

Karolina Szymczak miała groźny wypadek na wakacjach

W niedzielne popołudnie zamieściła relację, która zaniepokoiła je obserwujących. Piękna aktorka opublikowała bowiem zdjęcie ze szpitala.

Bali nie do końca było dla mnie łaskawe - napisała pod zdjęciem, na którym widać rękę podpiętą do kroplówki.

Jak się okazało, podczas wyjazdu doszło do poważnego wypadku, w wyniku którego ukochana Piotra Adamczyka uszkodziła sobie lewą stopę. Nie napisała dokładnie, co się stało. Mimo przykrych doświadczeń doceniła opiekę medyczną w balijskim szpitalu.

Jedyne, co mogę powiedzieć, to że opieka medyczna tutaj jest naprawdę niesamowita. Tyle ile ludzie mają tu współczucia, jest naprawdę niesamowite - dodała Karolina Szymczak-Adamczyk.

