Edward Miszczak o trudnej współpracy z Magdą Gessler. Nie uwierzycie, jak ją podsumował

Magda Gessler to niewątpliwa królowa programów rozrywkowych TVN. Barwna restauratorka zasłynęła za sprawą programu "Kuchenne Rewolucje", w którym odwiedziła setki polskich lokali gastronomicznych, by posłużyć im cennymi radami i poprawić ich sytuację na rynku. Pojawiła się też jako jurorka w "MasterChefie", a od niedawna rozmawia z gwiazdami w talk show "Magda Gotuje Internet". Jak początki współpracy z Gessler ocenia Edward Miszczak, jej były szef? Nie szczędził na jej temat bezpośrednich słów.

Edward Miszczak zatrudnił Gessler ponad 15 lat temu. "Kuchenne Rewolucje" podbiły serca Polaków

Urodzony w 1955 roku dziennikarz był jednym z twórców RMF FM, jednak to wieloletnia działalność w telewizji TVN przyniosła mu rozpoznawalność. Edward Miszczak dołączył do tej stacji w 1997 roku i przez ćwierć wieku stał się jej legendą. Na temat jego surowego zarządzania TVN-em krąży wiele pogłosek, z którymi ostatnio skonfrontował go Żurnalista. W popularnym podcaście Miszczak poruszył wiele interesujących wątków związanych z jego pracą, w tym telewizyjną karierę Magdy Gessler. Zapytany, czy ktoś był dla niego trudniejszym współpracownikiem niż znana restauratorka, odpowiedział bez zawahania, że nie! Wrócił wspomnieniami do okoliczności, w których zatrudnił ją przed powstaniem "Kuchennych Rewolucji" w 2010 roku. Jak zdradził, znał się z Gessler już wcześniej.

"Magda jest genialna. Pamiętam, jak firma Konstantin przyprowadziła ją do mnie. Ja powiedziałem: kochani, to jest wszystko fajnie. To jest za*****ta laska, tylko ja też ją znam. Dajcie mi 20 minut na prywatną rozmowę z Magdą i powiem wam, czy ją chcę zatrudnić. Przez 20 minut mówiłem: Madziu, czy możesz zapłacić swoje rachunki? Magda była kobietą roztargnioną, a nie skasujesz biletu, jak jesteś z mediów i już za chwilę masz to, że jesteś ciu**m, który nie skasuje" - powiedział.

32

Były szef milutko o Magdzie Gessler: pracuje nad mniejszą oglądalnością

W 2022 roku Edward Miszczak został dyrektorem programowym w konkurencyjnej Telewizji Polsat. Objął tam dowodzenie nad wieloma popularnymi formatami rozrywkowymi, takimi jak "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jednym z nich jest także "Nasz Nowy Dom". Jak nie omieszkał skomentować, program ten goni w wynikach oglądalności "Kuchenne Rewolucje", które nadal cieszą się zainteresowaniem wśród widzów TVN.

"Magda jest rewelacyjną gwiazdą. Robi fajny program, ale na szczęście pracuje nad tym, żeby miał coraz mniejszą oglądalność, albowiem konkuruje z "Naszym Nowym Domem" w Polsacie. Magdę zrobiłem ja, a ten program to był program Niny i ja go dzisiaj jakoś tam nadzoruję, ale już jest tylko 2 punkty różnicy" - skwitował.

Myślicie, że Magda Gessler odpowie na tę uszczypliwość? Przypomnijmy, że jeszcze niedawno gwiazda polskiej gastronomii i telewizji miała kłopoty ze zdrowiem.

Sonda Czy Magda Gessler powinna przejść do Polsatu? Jest mi to obojętne... Co nie zrobi, będę ją oglądać Tak, zmiany są potrzebne Tylko TVN!