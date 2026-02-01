Tragiczny kulig za quadem w Lubuskiem. Nie żyje 49-latek

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-02-01 17:06

W Bronowicach w woj. lubuskim doszło do tragicznego wypadku podczas kuligu za quadem. W sobotni (31.01) wieczór zginął 49-letni mężczyzna, który jechał na sankach ciągniętych przez pojazd mechaniczny. Jak przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz, poszkodowany uderzył głową w słup energetyczny.

Tragiczny kulig za quadem w Lubuskiem. Nie żyje 49-latek

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
  • W Bronowicach (woj. lubuskie) zginął 49-latek podczas kuligu za quadem
  • Mężczyzna jechał na sankach ciągniętych pojazdem mechanicznym
  • Poszkodowany uderzył głową w słup energetyczny
  • Prokuratura ustala dokładny przebieg wypadku i kto kierował quadem

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w sobotę, 31 stycznia, około godziny 20.30. Wypadek miał miejsce na drodze publicznej we wsi Bronowice, w gminie Trzebiel. Prokuratura prowadzi czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg tragedii. Nadal ustalane jest, kto w chwili wypadku kierował quadem.

Czytaj też: Pirat w Fordzie omal nie staranował pieszego na pasach. Teraz będzie tłumaczył się w sądzie

W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy brali udział w kuligu razem z pokrzywdzonym. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Żarach.

Czytaj też: Tragiczny kulig pod Kielcami. Nie żyje 22-latek, drugi mężczyzna walczy o życie

Służby przypominają, że zgodnie z przepisami na drogach publicznych obowiązuje zakaz organizowania kuligu za pojazdem mechanicznym. Legalna forma kuligu może odbywać się jedynie w zaprzęgu ciągniętym przez zwierzęta, na przykład konie, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa. Prawo przewiduje surowe konsekwencje w przypadku wypadków podczas nielegalnego kuligu. Jeśli zdarzenie skutkuje ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią, sprawcy może grozić kara do ośmiu lat więzienia.

Tragedia na kuligu pod Elblągiem. DRAMAT ojca 15-letniej Karoliny. Płakał przez całą mszę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KULIG
GORZÓW WIELKOPOLSKI