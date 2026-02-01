Brutalny atak pod Piasecznem. 24-latek w szpitalu, policja zatrzymała multirecydywistę

W Józefosławiu pod Piasecznem doszło do brutalnego ataku. Na ulicy Geodetów 44-letni mężczyzna zadał młodemu mężczyźnie kilka ciosów ostrym narzędziem. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Ze względu na fakt, że działał w warunkach multirecydywy, grozi mu surowsza kara.

Autor: KPP Piaseczno/ Materiały prasowe
Brutalny atak w Józefosławiu. Policja zatrzymała nożownika

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie w sobotę rano poinformowała, że do zdarzenia doszło na ulicy Geodetów w Józefosławiu. 44-letni mężczyzna najpierw groził 24-latkowi, a następnie zaatakował go, zadając ciosy ostrym narzędziem - na opublikowanym nagraniu widać maczetę. Młody mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

"Piaseczyńscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia, w którym 44-letni mężczyzna na ulicy Geodetów w Józefosławiu, najpierw groził, a później zaatakował 24-latka, zadając mu ciosy ostrym narzędziem. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala" - czytamy w komunikacie.

Sprawca ataku został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu przez piaseczyńskich policjantów.

44-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu wyższa kara

Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 157 § 1 kk w zb. z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk. Oznacza to, że odpowie za spowodowanie obrażeń ciała powyżej siedmiu dni, groźby karalne, a także za działanie w warunkach recydywy.

„W związku z tym, że 44-latek działał w warunkach multirecydywy grozi mu wyższy wymiar kary” – dodaje policja.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 44-latka. Sprawa jest w toku, a policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia. 

PIASECZNO