Zwykły spacer zmienił się w koszmar. Kobieta zmarła w lesie pod Warszawą

Dramat pod Warszawą: kobieta zmarła w lesie podczas spaceru.

Mężczyzna, towarzysz zmarłej, trafił do szpitala z objawami wychłodzenia.

Tragiczny finał poszukiwań w Kampinoskim Parku Narodowym. Kobieta zmarła w lesie

Do tragicznego zdarzenia doszło w kompleksie leśnym na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji (KSP), w sobotni wieczór wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu trzech osób dorosłych - dwóch kobiet i mężczyzny. Podczas spaceru stracili orientację w terenie i nie potrafili samodzielnie odnaleźć drogi powrotnej, podaje PAP.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki. W poszukiwaniach uczestniczyli policjanci z komendy powiatowej, przewodnik z psem tropiącym, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, a także strażacy z jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejsce zadysponowano również zespoły ratownictwa medycznego.

"Pomimo bardzo szybkiej reakcji służb, krótkiego czasu od zgłoszenia do odnalezienia zaginionych oraz intensywnych działań ratowniczych i prowadzonych czynności reanimacyjnych, życia starszej z kobiet nie udało się uratować” – przekazała KSP w komunikacie. Mężczyzna, który został przewieziony do szpitala z objawami silnego wychłodzenia, otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną.

Jak zachować bezpieczeństwo podczas spacerów?

W związku z utrzymującymi się mrozami należy zachować szczególną ostrożność podczas przebywania na terenach leśnych i otwartych przestrzeniach, szczególnie po zmroku. "Niskie temperatury, wiatr i ograniczona widoczność mogą w bardzo krótkim czasie doprowadzić do wychłodzenia organizmu, utraty orientacji i zagrożenia życia” – podkreśla KSP.

Przed wyjściem w teren należy sprawdzić prognozę pogody i dostosować plany do panujących warunków.

Należy poinformować bliskich o kierunku i czasie trwania podróży.

Warto zabrać ze sobą naładowany telefon, latarkę oraz odpowiednią, ciepłą odzież.

Należy unikać samotnych spacerów w lasach i na nieznanych szlakach.

W przypadku zagubienia lub zagrożenia zdrowia i życia należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112.