Senior zasłabł na chodniku. Zamarzłby w śniegu, gdyby nie reakcja jednej osoby

Dzięki czujności operatora monitoringu i szybkiej reakcji policji, 80-letni mężczyzna otrzymał natychmiastową pomoc.

Senior zasłabł na ulicy, był blady i osłabiony, a funkcjonariusze zapewnili mu opiekę do przyjazdu ratowników.

Mężczyzna, który niedawno przeszedł poważną chorobę, trafił do szpitala.

Operator monitoringu wypatrzył potrzebującego pomocy seniora

W poniedziałek przed południem, 26 stycznia, operator monitoringu miejskiego w Wyszkowie, obserwując obraz z kamer, zauważył mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło jego niepokój.

- Mężczyzna zachowywał się nienaturalnie i najprawdopodobniej potrzebował pomocy - relacjonuje podkom. Wioleta Szymanik z KPP w Wyszkowie. Operator dopełnił procedur i natychmiast powiadomił służby.

80-latek był blady i wychłodzony

Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze nie mieli żadnych wątpliwości, że 80-latek potrzebuje pilnej pomocy. Senior był blady, wyraźnie osłabiony i lodowaty! Liczyła się każda sekunda. Został okryty kocem termicznym, by zapobiec dalszemu wychłodzeniu.

Gdy już nieco do siebie doszedł, mężczyzna poinformował, że niedawno przebył poważną chorobę, co mogło mieć wpływ na jego obecny stan zdrowia. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni podjęli decyzję o przetransportowaniu seniora do szpitala w celu dalszej diagnostyki i opieki medycznej.

Hipotermia jest stanem zagrożenia życia. W razie spotkania osoby w stanie skrajnego wychłodzenia należy natychmiast wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 112. Następnie należy sprawdzić, czy jest przytomna, czy oddycha oraz czy reaguje na głos lub dotyk.

W przypadku osoby nieprzytomnej należy sprawdzić oddech, a jeśli oddycha, ułożyć ją w pozycji bocznej bezpiecznej i monitorować stan do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Można zabezpieczyć ją folią NRC, kocem lub odzieżą, izolując od zimnego podłoża. Nie wolno podawać alkoholu, polewać ciała gorącą wodą ani pozostawiać osoby bez opieki.