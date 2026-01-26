"Jakiś bałwan" zniszczył mokotowskie bałwanki. Teraz mieszkańcy domagają się pomnika!

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-26 11:55

Siedziały dumnie na jednej z ławek przy ulicy Puławskiej i cieszyły oko mieszkańców stolicy. Imponująca rodzina bałwanków, którą miał ulepić ojciec z dzieckiem, piorunem zdobyła serca Warszawiaków. Tłumy ochoczo przychodziły w to miejsce, by robić im zdjęcia. Do czasu. Niespodziewanie pojawiło się nagranie, na którym widać, i niestety słychać, jak młody mężczyzna dewastuje bałwanki. Mieszkańcy Mokotowa są oburzeni i chcą upamiętnić zniszczone rzeźby pomnikiem.

Super Express Google News
  • Rodzina bałwanków, która podbiła serca Warszawiaków, została zniszczona przez wandala.
  • Mieszkańcy Mokotowa są oburzeni dewastacją i domagają się postawienia pomnika upamiętniającego śnieżne rzeźby.
  • Zobacz propozycje pomników i sprawdzić, czy jest szansa na ich realizację!

Mokotowskie bałwanki - przykry koniec śnieżnej rodzinki

Pewnej mroźnej nocy anonimowy sprawca zdewastował śnieżną rzeźbę. Jakby tego było mało, wszystko nagrał i wrzucił do sieci. Na nagraniu słychać, że za kołnierz nie wylewał, a z kulturą osobistą zdecydowanie mu na bakier. Sapiąc i wykrzykując wulgaryzmy, kopał bałwanki, dopóki nie rozbił ich w drobny mak!

Fala oburzenia w sieci. „Największy bałwan na tym filmie to nagrywający”

Internet zalała fala oburzenia. Internauci nie kryli swojego niezadowolenia z powodu zniszczenia bałwanków. Oto niektóre z komentarzy, które pojawiły się w sieci:

  • "Największym bałwanem na tym filmie jest nagrywający”
  • "Rozwalił nagrywając, obejrzał i stwierdził, że wrzuci. Musi mieć smutne życie, że frustrację wyładowuje na bałwankach, pozostaje tylko współczuć.”
  • "Kazałabym mu to ulepić od nowa i siedziałby i lepiłby aż by ulepił.”
  • "Zobaczył zagrożenie, że nie będzie bałwanem numer 1 i postanowił pokonać konkurencję”
  • „Gdy tam byłem w ubiegły piątek cieszyłem się, że żyję w kraju, w którym takie instalacje mogą stać... Cóż, radość nie trwała długo...”
Ulepił najwyższego bałwana w Polsce

Polecany artykuł:

Nietuzinkowe bałwany opanowały stolicę. W samym centrum Warszawy stanął śniegow…

Pomnik upamiętniający bałwanki? Mieszkańcy Mokotowa mają pomysły!

Warszawiacy prędko wymyślili, że na miejscu śnieżnych bałwanów powinien stanąć upamiętniający je pomnik. Lokalne grupy zalały wizualizacje z brązu, cieszące się dużym poparciem. Postanowiliśmy pójść krok dalej i zaproponować kilka różnych wariantów, część z przymrużeniem oka. Czy zimowa rodzinka mogłaby na stałe zagościć przy ulicy Puławskiej? Zapewne jest taka możliwość, choćby z pomocą budżetu obywatelskiego.

Masz problem z alkoholem? Możesz sobie pomóc:

  • Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia: 800 199 990 – bezpłatny numer wsparcia psychologicznego i informacji o terapii oraz placówkach pomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich bliskich. Godziny pracy: codziennie 16-21.
  • Infolinia Anonimowych Alkoholików: 801 033 242 - pomoc dla osób borykających się z problemem alkoholowym, możliwość kontaktu telefonicznego oraz przez czat online na stronie AA24. Godziny pracy: codziennie 8–22.
  • W każdym województwie działają Poradnie Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, poradnie oraz oddziały leczenia uzależnień. 

Polecany artykuł:

Rodzina mokotowskich bałwanów zniszczona! Wandal zniszczył ulubioną atrakcję wa…
Jakiś bałwan zniszczył mokotowskie bałwanki. Teraz mieszkańcy domagają się pomnika!
7 zdjęć
Sonda
Lubicie lepić bałwany?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZEŹBA
WARSZAWA
MOKOTÓW
POMNIK
BAŁWAN