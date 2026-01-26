"Jakiś bałwan" zniszczył mokotowskie bałwanki. Teraz mieszkańcy domagają się pomnika!

- Rodzina bałwanków, która podbiła serca Warszawiaków, została zniszczona przez wandala.
- Mieszkańcy Mokotowa są oburzeni dewastacją i domagają się postawienia pomnika upamiętniającego śnieżne rzeźby.
- Zobacz propozycje pomników i sprawdzić, czy jest szansa na ich realizację!
Mokotowskie bałwanki - przykry koniec śnieżnej rodzinki
Pewnej mroźnej nocy anonimowy sprawca zdewastował śnieżną rzeźbę. Jakby tego było mało, wszystko nagrał i wrzucił do sieci. Na nagraniu słychać, że za kołnierz nie wylewał, a z kulturą osobistą zdecydowanie mu na bakier. Sapiąc i wykrzykując wulgaryzmy, kopał bałwanki, dopóki nie rozbił ich w drobny mak!
Fala oburzenia w sieci. „Największy bałwan na tym filmie to nagrywający”
Internet zalała fala oburzenia. Internauci nie kryli swojego niezadowolenia z powodu zniszczenia bałwanków. Oto niektóre z komentarzy, które pojawiły się w sieci:
- "Największym bałwanem na tym filmie jest nagrywający”
- "Rozwalił nagrywając, obejrzał i stwierdził, że wrzuci. Musi mieć smutne życie, że frustrację wyładowuje na bałwankach, pozostaje tylko współczuć.”
- "Kazałabym mu to ulepić od nowa i siedziałby i lepiłby aż by ulepił.”
- "Zobaczył zagrożenie, że nie będzie bałwanem numer 1 i postanowił pokonać konkurencję”
- „Gdy tam byłem w ubiegły piątek cieszyłem się, że żyję w kraju, w którym takie instalacje mogą stać... Cóż, radość nie trwała długo...”
Pomnik upamiętniający bałwanki? Mieszkańcy Mokotowa mają pomysły!
Warszawiacy prędko wymyślili, że na miejscu śnieżnych bałwanów powinien stanąć upamiętniający je pomnik. Lokalne grupy zalały wizualizacje z brązu, cieszące się dużym poparciem. Postanowiliśmy pójść krok dalej i zaproponować kilka różnych wariantów, część z przymrużeniem oka. Czy zimowa rodzinka mogłaby na stałe zagościć przy ulicy Puławskiej? Zapewne jest taka możliwość, choćby z pomocą budżetu obywatelskiego.
