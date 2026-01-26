"Jakiś bałwan" zniszczył mokotowskie bałwanki. Teraz mieszkańcy domagają się pomnika!

Rodzina bałwanków, która podbiła serca Warszawiaków, została zniszczona przez wandala.

Mieszkańcy Mokotowa są oburzeni dewastacją i domagają się postawienia pomnika upamiętniającego śnieżne rzeźby.

Zobacz propozycje pomników i sprawdzić, czy jest szansa na ich realizację!

Mokotowskie bałwanki - przykry koniec śnieżnej rodzinki

Pewnej mroźnej nocy anonimowy sprawca zdewastował śnieżną rzeźbę. Jakby tego było mało, wszystko nagrał i wrzucił do sieci. Na nagraniu słychać, że za kołnierz nie wylewał, a z kulturą osobistą zdecydowanie mu na bakier. Sapiąc i wykrzykując wulgaryzmy, kopał bałwanki, dopóki nie rozbił ich w drobny mak!

Fala oburzenia w sieci. „Największy bałwan na tym filmie to nagrywający”

Internet zalała fala oburzenia. Internauci nie kryli swojego niezadowolenia z powodu zniszczenia bałwanków. Oto niektóre z komentarzy, które pojawiły się w sieci:

"Największym bałwanem na tym filmie jest nagrywający”

"Rozwalił nagrywając, obejrzał i stwierdził, że wrzuci. Musi mieć smutne życie, że frustrację wyładowuje na bałwankach, pozostaje tylko współczuć.”

"Kazałabym mu to ulepić od nowa i siedziałby i lepiłby aż by ulepił.”

"Zobaczył zagrożenie, że nie będzie bałwanem numer 1 i postanowił pokonać konkurencję”

„Gdy tam byłem w ubiegły piątek cieszyłem się, że żyję w kraju, w którym takie instalacje mogą stać... Cóż, radość nie trwała długo...”

Ulepił najwyższego bałwana w Polsce

Na początku stycznia na Służewiu pojawiła się rodzina bałwanków, która szybko podbiła serca mieszkańców Warszawy. Śnieżne figury siedzące na ławce przy ul. Puławskiej stały się lokalną atrakcją, a z czasem „doczekały się” nawet dwójki małych bałwanków. Niestety w nocy ktoś… pic.twitter.com/QH1jMarFTl— 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) January 22, 2026

Pomnik upamiętniający bałwanki? Mieszkańcy Mokotowa mają pomysły!

Warszawiacy prędko wymyślili, że na miejscu śnieżnych bałwanów powinien stanąć upamiętniający je pomnik. Lokalne grupy zalały wizualizacje z brązu, cieszące się dużym poparciem. Postanowiliśmy pójść krok dalej i zaproponować kilka różnych wariantów, część z przymrużeniem oka. Czy zimowa rodzinka mogłaby na stałe zagościć przy ulicy Puławskiej? Zapewne jest taka możliwość, choćby z pomocą budżetu obywatelskiego.

