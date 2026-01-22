Rodzina mokotowskich bałwanów zniszczona! Wandal zniszczył ulubioną atrakcję warszawiaków

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-01-22 13:25

Zaczęło się od niepozornej ławki przy ruchliwej Puławskiej, a skończyło na jednej z najbardziej rozpoznawalnych zimowych historii Warszawy. Rodzinka bałwanów z Mokotowa w kilka tygodni zdobyła sympatię mieszkańców i internetu, by nagle… zniknąć w wyniku brutalnego aktu wandalizmu. Kto stoi za zdewastowaniem tej urokliwej rodzinki?

Bałwany z Mokotowa zdewastowane

i

Autor: Kamil Durajczyk / Tajemnice Warszawy fb (kółeczko)/ Facebook

Na początku roku, przy ulicy Puławskiej 238 na warszawskim Mokotowie, pojawiła się śnieżna instalacja, obok której trudno było przejść obojętnie. Na jednej z ławek „zasiadła” rodzina bałwanów: dopracowanych w detalach, wykonanych z wyraźnym wyczuciem formy i humoru.

Zimowe rzeźby szybko zaczęły przyciągać spacerowiczów, którzy robili im zdjęcia i chętnie dzielili się nimi w mediach społecznościowych.

Z czasem bałwania rodzina zaczęła się powiększać. Najpierw dołączyła kolejna postać, później jeszcze jedna − miniaturowa, symbolizująca następne dziecko. Każda nowa figura tylko podsycała zainteresowanie, a śnieżna ławka stała się lokalną atrakcją i jednym z najbardziej rozpoznawalnych zimowych motywów stolicy. W sieci powstała nawet specjalna grupa poświęcona bałwankom, a zdjęcia były masowo przerabiane, także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Autor rzeźb do dziś pozostaje nieznany. W internecie krążyła informacja, że za instalacją stoi ukraiński artysta, który tworzył ją wspólnie z córką. Miał regularnie wracać na miejsce, zwłaszcza wieczorami, by naprawiać drobne uszkodzenia, na przykład wtedy, gdy jednemu z bałwanów odpadła noga. Niezależnie od tego, kim był twórca, jego praca budziła powszechny podziw i była dowodem dużego talentu.

Sielanka nie trwała jednak długo. Po kilku tygodniach zimowej popularności historia bałwanów zakończyła się nagle i brutalnie. Najprawdopodobniej we wtorek (20 stycznia) ktoś zdemolował śnieżną instalację przy Puławskiej. Rano mieszkańcy odkryli, że z rzeźb zostały jedynie porozrzucane kawałki śniegu.

To nie odwilż była przyczyną zniszczeń, lecz wandal, któremu z niezrozumiałych powodów przeszkadzała urocza śnieżna rodzina. Jak ironicznie komentowali niektórzy, sprawca okazał się „większym bałwanem” niż te, które własnoręcznie zniszczył.

Źródło: ESKA

Super Express Google News
Bałwan na środku drogi w Lesznie
Sonda
Lubicie lepić bałwany?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BAŁWAN