Nowy system na mazowieckim skrzyżowaniu. Specjalne kamery wyłapują kierowców

Maria Hędrzak
2026-03-11 9:07

Sieć urządzeń monitorujących zachowania kierowców na drogach woj. mazowieckiego nieustannie się poszerza. W poniedziałek, 9 marca przedstawiciele Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowali o uruchomieniu nowego systemu RedLight. Urządzenie pilnuje już ruchu na jednym ze skrzyżowań w pow. sochaczewskim.

redlight

i

Autor: Unsplash / Musa Haef; Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym/ Facebook

Nowy system RedLight w woj. mazowieckim - gdzie dokładnie się pojawił?

Jak wynika z informacji przekazanych przez CANARD w mediach społecznościowych, nowy system RedLight został uruchomiony 9 marca. Urządzenie zamontowano w miejscowości Kożuszki-Parcel, przez którą przebiega droga krajowa nr 92. 

Podstawową funkcją sprzętu jest wyłapywanie samochodów, których kierowcy lekceważą sygnalizację świetlną. Kiedy system zarejestruje wjazd na czerwonym świetle, przesyła zabezpieczony materiał wideo wraz z danymi identyfikacyjnymi pojazdu do bazy CANARD. Właściciele aut uchwyconych na gorącym uczynku muszą liczyć się z mandatem.

"Zwiększenie liczby urządzeń monitorujących niestosowanie się przez kierujących pojazdami do czerwonego światła to kolejny krok ku zwiększeniu bezpieczeństwa na polskich drogach. To skuteczne narządzie do zdyscyplinowania i zmiany zachowania kierujących wobec sygnałów świetlnych. Automatyczny, stały i nieprzerwany nadzór ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - tłumaczyli przedstawiciele CANARD, ogłaszając w marcu 2025 r. plany instalacji kolejnych urządzeń, w tym tego w miejscowości Kożuszki-Parcel.

Odcinkowy pomiar prędkości i fotoradar. CANARD nie zwalnia tempa

Kamery na skrzyżowaniu w pow. sochaczewskim to zaledwie element szerszej ofensywy kontrolnej na mazowieckich trasach. Tego samego dnia, 9 marca uruchomiono również nowy odcinkowy pomiar prędkości na drodze wojewódzkiej nr 579. Urządzenia nadzorują teraz odcinek trasy pomiędzy miejscowościami Leszno i Cybulice Duże, który przecina tereny Kampinoskiego Parku Narodowego. Co więcej, zaledwie tydzień wcześniej, 2 marca, drogowcy włączyli do ogólnopolskiego systemu nowy fotoradar ustawiony przy drodze krajowej nr 60 w miejscowości Goślice na terenie pow. płockiego.

Czytaj również: Nowy odcinkowy pomiar prędkości budzi skrajne emocje. "60 km/h przez las"

