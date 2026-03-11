Nowy system na mazowieckim skrzyżowaniu. Specjalne kamery wyłapują kierowców

Nowy system RedLight w woj. mazowieckim - gdzie dokładnie się pojawił?

Jak wynika z informacji przekazanych przez CANARD w mediach społecznościowych, nowy system RedLight został uruchomiony 9 marca. Urządzenie zamontowano w miejscowości Kożuszki-Parcel, przez którą przebiega droga krajowa nr 92.

Podstawową funkcją sprzętu jest wyłapywanie samochodów, których kierowcy lekceważą sygnalizację świetlną. Kiedy system zarejestruje wjazd na czerwonym świetle, przesyła zabezpieczony materiał wideo wraz z danymi identyfikacyjnymi pojazdu do bazy CANARD. Właściciele aut uchwyconych na gorącym uczynku muszą liczyć się z mandatem.

"Zwiększenie liczby urządzeń monitorujących niestosowanie się przez kierujących pojazdami do czerwonego światła to kolejny krok ku zwiększeniu bezpieczeństwa na polskich drogach. To skuteczne narządzie do zdyscyplinowania i zmiany zachowania kierujących wobec sygnałów świetlnych. Automatyczny, stały i nieprzerwany nadzór ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - tłumaczyli przedstawiciele CANARD, ogłaszając w marcu 2025 r. plany instalacji kolejnych urządzeń, w tym tego w miejscowości Kożuszki-Parcel.

Odcinkowy pomiar prędkości i fotoradar. CANARD nie zwalnia tempa

Kamery na skrzyżowaniu w pow. sochaczewskim to zaledwie element szerszej ofensywy kontrolnej na mazowieckich trasach. Tego samego dnia, 9 marca uruchomiono również nowy odcinkowy pomiar prędkości na drodze wojewódzkiej nr 579. Urządzenia nadzorują teraz odcinek trasy pomiędzy miejscowościami Leszno i Cybulice Duże, który przecina tereny Kampinoskiego Parku Narodowego. Co więcej, zaledwie tydzień wcześniej, 2 marca, drogowcy włączyli do ogólnopolskiego systemu nowy fotoradar ustawiony przy drodze krajowej nr 60 w miejscowości Goślice na terenie pow. płockiego.

