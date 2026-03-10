Nowy odcinkowy pomiar prędkości budzi skrajne emocje. "60 km/h przez las"

Nowy odcinkowy pomiar prędkości budzi emocje

Jak poinformował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w poniedziałek, 9 marca rozpoczął funkcjonowanie zapowiadany od dłuższego czasu odcinkowy pomiar prędkości na drodze wojewódzkiej nr 579. Chodzi konkretnie o fragment drogi biegnący pomiędzy Lesznem a Cybulicami Dużymi w gminie Czosnów.

W tym miejscu, na 13-kilometrowym szlaku nałożono na kierowców ograniczenie do 60 km/h. Co więcej, w tym wypadku pomiar ma miejsce nie tylko na bramce początkowej i końcowej, ale również wyliczana jest średnia prędkość pojazdu - urządzenie sprawdza, czy poruszał się on z dopuszczalną prędkością na całym szlaku.

Tak restrykcyjne podejście nie podoba się wielu kierowcom - tym bardziej, że mowa o odcinku, który prowadzi w znacznej części przez lasy i łąki, a ma duże znaczenie komunikacyjne bo pozwala skrócić trasę m.in. na lotnisko w Modlinie.

W sieci po ogłoszeniu uruchomienia nowego pomiaru dosłownie zawrzało. Wiele osób zarzuca drogowcom "skok na kasę" i kolejne ograniczenie wolności za kółkiem, które jedynie spowolni jazdę.

"A ja się pytam ile na tym odcinku było zdarzeń drogowych rocznie ? Bezpieczeństwo ? Czy maszyna do zarabiania kasy i łupienia kierowców ?", "Az 60? Zróbcie tam od razu 30 km/h niech każdy przed tym lasem wyjdzie i przepycha auta.", "Czyli łupienie kierowców z kasy ciąg dalszy." - to tylko niektóre z lżejszych komentarzy dostępnych w sieci (pisownia oryginalna).

Odcinkowy pomiar na DW 579. Dlaczego akurat tam?

Drogowcy tłumaczą nowy pomiar prędkości na DW 579 licznymi wypadkami, do których dochodziło na tym odcinku drogi prowadzącym - co istotne - przez tereny Kampinoskiego Parku Narodowego. Chodzi konkretnie o potrącenia dzikich zwierząt, a zwłaszcza łosi. Rekordowy był pod tym względem październik 2024 roku, gdy życie na DW 579 straciło łącznie aż 6 łosi.

Z kolei badania przeprowadzone na odcinku w 2025 roku dowiodło, że w ciągu zaledwie 3 godzin aż 2200 kierowców przekroczyło panujące w tym miejscu ograniczenie prędkości - nowe wykroczenie było rejestrowane co 5 sekund.

Co ważne – odcinkowy pomiar prędkości powstał z inicjatywy samych mieszkańców w ramach Budżet Obywatelski Mazowsza.

Wielu kierowców nie przekonuje jednak ta argumentacja, a zwłaszcza nałożone w tym miejscu ograniczenie prędkości. Na głównie przyrodniczym odcinku około 13 kilometrów auta muszą poruszać się teraz z prędkością zaledwie 60 kilometrów na godzinę. Wielu nazywa to absurdem.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na Mazowszu. Zobacz zdjęcia z drogi wojewódzkiej nr 579:

